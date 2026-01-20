減肥藥成航空業盈利神器？乘客平均體重減10%年省5.8億美元燃料費

分析師預測，隨着減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。



Jefferies分析師1月12日指出，以一架乘載178名乘客的波音737 Max 8客機為例，倘若乘客平均體重減輕10%，客機的最大起飛重量可望減少約2%、省下多達1.5%的燃料成本，有望替美國四大航空業者今年節省多達5.8億美元（約45億港元）的燃料費，並提升每股盈餘（EPS）約4%。

分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。（Unsplash）

根據Jefferies，美國航空（American）、聯合（United）、達美（Delta）和西南航空（Southwest），今年預期將使用約160億加侖燃料，依平均每加侖2.41美元計算，全年合計約390億美元（約3040億港元），相當於整體營運支出的近19%。燃料是航空業者最大的支出項目。

若依上述方式估算，達美航空今年每股盈餘可望提升約2.8%、聯合升3.5%、西北升4.2%，美國航空每股盈餘更可望提高多達11.7%。

Jefferies說：

民眾愈瘦，燃料消耗愈低。航空公司向來對飛機減重極為警覺，從橄欖（當然是去核的）到紙張用量，無不斤斤計較。

不過，分析師警告，燃料節省的估算，並未納入零食銷售可能下滑的影響，因此部分次要營收效應未列入本次分析範圍。

分析師指出，美國成人肥胖率已連續三年下滑，同期表示使用減重藥的成人數量也倍增。此外，諾和諾德的口服減重藥已經上市，禮來藥廠的類似產品也預期在數月內獲准上架。外界普遍認為，口服減重藥將吸引更多人開始實行減重療法。

