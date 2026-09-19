歌舞伎町流鶯自白：男友逼賣身月入10萬難抽身　日擬修法罰嫖客

日本東京新宿歌舞伎町的「立ちんぼ」（站街攬客）問題持續引發關注，一名年僅19歲的女子近日受訪透露，她當初走上街頭賣春，竟是因為交往的男友對她撂下狠話：「不賣身就分手。」深愛男友的她因此開始從事性交易，如今最高月收入曾超過200萬日圓（約10萬港元）。



男友無業當「軟飯男」 一句話逼她開始賣身

據日媒報道，記者近日前往東京歌舞伎町觀察街頭「立ちんぼ」（站街攬客）情況，可見年輕女子獨自待在旅館附近，不時有男子上前搭話，部分男女談妥後便一同走進旅館。

其中一名19歲女子接受採訪時坦言，自己開始賣春的契機就是男友。

她形容對方當時沒有工作，但自己非常喜歡他，沒想到男友某天突然疏遠她，甚至表示如果她不出去賣身就要分手。女子表示，當時認為自己沒有其他選擇，最後真的開始從事性交易。



談及收入，女子透露，當需要一大筆錢時，站街比到店內工作賺得更多，因此仍會選擇在街頭找客人。她沒有仔細計算接客人數，但通常一天約有3至4名客人，收入最高的月份甚至曾「超過200萬日圓」。即使知道自己可能因此遭到逮捕，她仍難以完全離開這種生活。女子坦言自己已經知道這種方式可以快速賺到錢，因此不知不覺產生依賴。

延伸閱讀：日本頭牌陪酒女月入15萬存款卻見底 嘆壓力超大！驚人開銷曝光

+ 11

日本擬修法「買春者也要罰」 今年歌舞伎町已逮40女

這名女子的故事曝光之際，日本政府也正著手檢討現行《防止賣春法》。目前法律針對賣方在街頭等待、招攬性交易對象等行為設有處罰規定，但單純「買方」的相關行為並沒有對等的處罰規定。

根據警視廳統計，光是今年上半年，就有40名年齡介於10多歲至30多歲的女性因在歌舞伎町一帶站街攬客遭到逮捕。長期在歌舞伎町協助街頭性交易女性的NPO法人レスキュー・ハブ（Rescue Hub）指出，站街女性背後原因相當複雜，包括經濟困境、家庭問題，以及牛郎店消費等因素，單靠取締難以從根本解決問題。

日本法務省專家會議17日彙整報告，多數意見認為，為買春目的在街頭徘徊物色、回應女子招攬，甚至透過社群平台主動招攬性交易等買方行為，也應納入處罰範圍。法務省接下來將依據報告內容，研議修法必要性。

延伸閱讀：東京歌舞伎町流鶯改「坐壁」避盤查 監察警車轉移陣地續攬客

+ 14

延伸閱讀：日本前舞伎揭職場黑暗 未成年被迫「賣身」 收入微薄恍如奴隸

+ 14

延伸閱讀：

岳父病逝驚見滿身刺青！20名黑衣男現靈堂 妻揭隱瞞11年祕密

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】