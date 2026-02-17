陪酒小姐曝9成男客「手機桌布是老婆仔女」　網嘆：好爸爸好老公

男人上夜總會究竟算不算越界，長年來各界看法分歧，有人直指這是對家庭的不忠，也有人認為只是應酬文化的一環。近日台灣一名自稱酒店公關的女網友在社群平台分享觀察，意外引爆大量討論。



該名女網友在Threads發文指出，她在工作時發現，不少來店消費的男客手機裡，「十個有九個鎖定畫面是老婆小孩」。短短一句話迅速擴散，吸引大量瀏覽與留言，

男人上夜總會究竟算不算越界，長年來各界看法分歧，有人直指這是對家庭的不忠，也有人認為只是應酬文化的一環。（threads圖片）

許多在按摩店、汽車旅館工作的網友附和：

「朋友在做男男按摩，他看客人手機也幾乎都是妻小」

「我在汽車旅館上班，真的跟妳說的一樣」

「養生會館的客人也是啊，還有全家福哦」



也有人表示：

「如果不放桌布，他根本就不記得自己有老婆小孩」

「小學就教了，天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家」

「曾在酒吧上班，一堆有老婆的男人匡好幾個小姐來玩，玩超開心，原本就不想結婚了，看了更恐婚了」

「據說很多買春的男人，手機桌面也是美滿家庭照」



不過有其他網友不以為然：

「不就是去消費，怎麼了嗎？酒店妹也很多有老公、男友、小孩，成年人就是這樣玩。結完帳、走出門，兩不相識」

「有另一半才會去酒店啊，像我們這種單身狗幹嘛去花這個錢？正常的異性朋友也會提供情緒價值，顏值身材也不會比酒店小姐差」

「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】