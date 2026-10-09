大英博物館康熙青花瓷碗墜落　砸毀另一清代瓷盒　官方：雙雙送修

據上游新聞、封面新聞等10月8日報道，近日社交平台有消息稱，大英博物館（British Museum）95展廳（大維德基金會瓷器展廳），一件康熙仿成化青花仕女碗（編號PDF,B.629）從展櫃支架掉落摔碎，還殃及展台另一件康熙仿成化印泥盒（編號PDF,B.634）。



有網友稱，兩件瓷器當場碎裂，「兩件瓷器商業價值保守估計可達6位數」。該網友還稱，瓷器掉落後，瓷器館曾臨時關閉，10月5日起已正常開放，瓷器碎片已經完全移出。

館內康熙時期中國瓷器摔毀的前後對比：

10月8日上午，大英博物館知名中英文講解員潘進煜也在社交媒體上發帖證實，涉及的器物是編號B629的康熙青花仕女碗。他表示，10月4日，大英博物館95號中國瓷器館臨時關閉：「當時在講解，覺得突然，卻沒有多想，直到昨晚在朋友圈看到瓷器損毀的圖片，我仍不願輕信。今天（當地時間7日）講解時，特意向館內工作人員詢問。對方驚訝於我們從哪裏看到了照片，也向我確認：確有瓷器摔碎。隨後，我走到熟悉的展櫃前，原來陳列器物的位置已經空了，具體經過、損毀程度與事故原因仍有待館方正式說明。」

據紅星新聞10月8日報道，大英博物館發言人回覆稱：

令人遺憾的是，周日（10月4日），大維德爵士收藏中兩件清代康熙時期的器物——一隻碗和一個小盒——遭到損壞。該碗從其所在的架子上掉落，砸到了底層架子上。架子和固定裝置均未顯示故障跡象，但我們將繼續調查此事究竟是如何發生的。這兩件器物目前已交由我們的專業修復團隊進行全面修復。我們極為重視文物保護，並已在展櫃內採取嚴格措施，以防止此類事件發生。

大英博物館官方網站顯示，受損的瓷碗為清康熙時期的青花瓷，目前官網上該展品已為「不展出」狀態。

官網顯示，B629號文物青花瓷碗名為「仕女四藝圖碗」，直徑約21.6厘米，高約8厘米，是清康熙時期（1662–1722年）景德鎮窯燒造。瓷碗外壁以青花描繪亭台花園中仕女從事「琴棋書畫」等文化活動的場景，包括賞畫、撫琴、弈棋等，並有侍女、樹木與遠山點綴。構圖優雅，筆觸細膩。康熙時期仿古之風盛行，工匠在胎質、釉色與青花發色上追求接近前朝水準，這件作品被館方評價為「非常精美的仿製品」。

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B634號文物名為「淡描青花印盒」，同樣為康熙時期景德鎮窯燒製的仿成化瓷器，直徑約66毫米，高約25毫米，蓋心以精細線描青花繪佛手柑，周圍環繞桃枝與花卉，整體為青花裝飾。館方評價該作品「屬於文人案頭文房用具中的精品」。

據介紹，兩件青花瓷均原屬英國收藏家珀西瓦爾・大維德爵士舊藏，2009年起長期借展於大英博物館95號展廳24號瓷器展櫃。2024年11月，大維德基金會正式將該批約1700件藏品永久捐贈給大英博物館，估值約10億英鎊（約104億港元），是英國博物館歷史上最高價值的實物捐贈之一。捐贈完成後，大英博物館的中國陶瓷藏品總數約達1萬件。

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