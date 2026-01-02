巴菲特退休｜一文回顧其金句：假如你睡覺時沒有收入　你將做到死

在擔任巴郡公司（Berkshire Hathaway）行政總裁六十年後，股神巴菲特（Warren Buffett）於12月31日（周三）正式卸任。他曾表示，自己當初用「一生中最愚蠢的投資」買下這份工作。巴菲特14歲就開始送報紙賺錢，32歲就靠投資成為百萬富翁。1965年，35歲的巴菲特成功收購巴郡，將這間曾苦苦掙扎的紡織廠打造成如今市值上萬億美元的跨國企業，也讓他成為世上最富有的人之一，淨資產超過1500億美元（約1.17萬億港元）。巴菲特最為人津津樂道的是他的獨具慧眼與高瞻遠足的投資心得，本文將回顧他歷年的「金句」。



據《美國消費者新聞與商業頻道》（CNBC）報道，有人認為這並非真正的「退休」。現年95歲的巴菲特仍將繼續擔任巴郡的董事會主席，並計劃像以往一樣經常前往公司位於奧馬哈的總部。

巴菲特表示他將「暫時保持低調」，並將所有決策權交給新任行政總裁阿貝爾（Greg Abel）。阿貝爾自2018年起擔任巴郡負責非保險業務的副董事長。阿貝爾於2000年加盟巴郡，當時巴郡完成了對MidAmerican Energy的收購，而阿貝爾當時正是該公司的總裁。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會當日，民眾走過會場。（Reuters）

股神巴菲特投資策略及人生金句：

1. 第一條規則是永遠不要賠錢。第二條規則是永遠不要忘記第一條規則。（Rule No. 1 is never lose money. Rule No. 2 is never forget Rule No. 1）

2. 永遠不要投資你不了解的行業。（Never invest in a business you cannot understand）

3. 如果你不願意持有某隻股票10年，那就連10分鐘都不要想持有它。（If you aren’t willing to own a stock for 10 years, don’t even think about owning it for 10 minutes）

4. 以合理的價格買入一間優質的公司，遠勝於以極低的價格買入一家平庸的公司。（It’s far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair company at a wonderful price）

5. 只有當潮水退去，你才能知道誰在裸泳。（It’s only when the tide goes out that you learn who’s been swimming naked）

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會時講話。（網絡圖片）

6. 衍生工具是金融領域的大殺傷力武器。（Derivatives are financial weapons of mass destruction）

7. 股票市場的本質，是將資金從急躁的人，轉移到耐心的人。（The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient）

8. 如果你找不到睡覺時也能賺錢的方法，你就會一直工作到死（If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die）。

9. 你能做的最重要投資，就是自己。（The most important investment you can make is in yourself）。

2015年10月13日，美國華盛頓，股神巴菲特（Warren Buffett）出席《財富》雜誌最具影響力女性峰會（ Fortune's Most Powerful Women Summit）時發表講話。（Getty）

10. 你應該親自撰寫自己的訃聞，然後嘗試過一個配得上這篇訃聞的人生。（You should write your obituary and figure out how to live up to it）