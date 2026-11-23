土耳其溪水突變「鮮紅色」宛如末日血河 當局出動無人機追查元兇
撰文：TVBS新聞網
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土耳其里澤（Rize）市中心、流向黑海的德吉爾門代雷溪（Değirmendere Stream）近日突然變成酷似鮮血的紅色，引發當地居民關注與官方調查，目前已透過無人機勘查、鎖定1座涉嫌排放未經處理的廢水的設施。
土耳其溪水突變紅 疑似廢水污染
《Yeni Safak》報道，位於里澤市中心、流向黑海的德吉爾門代雷溪在11月21日中午左右突然變成鮮紅色，當地居民和路人紛紛注意到溪水顏色的特殊變化，並用手機拍下了這一幕。
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相關畫面在社群上曝光後引起軒然大波，只見溪水變成宛若血液般的鮮紅色，畫面顯得極為詭異。
據悉，相關部門已展開調查，以查明導致溪水變色的源頭，在當局透過無人機協助勘查後，鎖定了一座涉嫌將未經處理的廢水排放至德吉爾門代雷溪的設施，當地官員隨後對該設施處以行政罰款，此事件也再次引發了各界對於工業污染及環境安全的擔憂。
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