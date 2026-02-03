印度亞穆納河氨污染生毒泡沫　6水廠停運　百萬居民多日無水可用

印度首都德里近日爆發嚴重供水危機。由於亞穆納河氨污染飆升，六座主要水廠被迫停運，數百萬居民連續多日無水可用，部分社區即便恢復供水，水質仍被指「發黑、刺鼻、疑似有毒」。



美國有線電視新聞（CNN）報道，為了離開位於德里西北部夏爾馬社區（Sharma Enclave）的家，55歲的庫馬爾（Ravinder Kumar）每天都得涉過齊踝深的污泥。但在這棟磚砌的簡陋住所裏，他卻連一滴可飲用的水都沒有。四周污穢不堪，這名三個孩子的父親仍不時擰動塑料水龍頭，盼望能有轉機。

2026年1月11日，位於印度新德里的亞穆納河由於污水和工業廢料排放到河中，導致氨和磷酸鹽含量過高，亞穆納河部分河段形成一層散發惡臭的白色泡沫。（GettyImages）

庫馬爾2月2日告訴CNN：

水每三天才來一次，即便來了，乾淨的水也只有一個小時……洗澡都很困難。有時候水是黑的。我們每四五天才能洗一次。

庫馬爾是印度首都數百萬受水荒影響的居民之一。由於亞穆納河（Yamuna River）的氨（ammonia）含量上升，德里九大主要水廠中有六家上周被迫關閉，導致全市多地出現斷水。

這條被數百萬人視為聖河、加以供奉的亞穆納河，如今因工業廢水導致氨污染嚴重，水廠已無法對河水進行處理。

德里水務局上周稱，在這座擁有約2000萬人口的城市中，共有43個社區、約200萬人受到供水中斷影響。印度水務局則說，供水已於1月24日恢復。但本周初，仍有居民說供水尚未恢復穩定。

據悉，一些居民仍在使用短暫來水時儲存的水。這些水呈黃色，並散發出類似腐爛雞蛋的氣味。居民說，水每三天才會送一次，因此預計要到周日才會再有供水。

由於環境髒，居民的健康狀況也在惡化。

亞穆納河發源於喜馬拉雅山冰川，全長約1376公里，流經多個印度邦。17世紀，德里便依河而建，河水曾通過運河為王宮降温。如今，亞穆納河仍是德里供水體系的支柱，約佔全市用水量的40%。但數十年來，部分河段持續遭受有毒化學物質和未經處理的污水排放。

儘管只有約2%的河段流經德里，但政府監測委員會數據顯示，德里卻貢獻了亞穆納河總污染量的約76%。

污染最直觀的表現，是河面上覆蓋着一層厚厚的白色有毒泡沫，據知，這些泡沫由污水和工業廢棄物形成，散發出的刺鼻氣味瀰漫在空氣中。

德里的供水問題由來已久。1993年，政府啟動「亞穆納行動計劃」，旨在全面整治污水系統。但經過30多年、耗費數十億盧比後，專家仍稱亞穆納河是一條「有毒排水溝」。

面對長期短缺，德里政府上周說，計劃到2028年將污水處理能力幾乎翻倍至每日15億加侖，並在所有非法社區鋪設污水管網。

