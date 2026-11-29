喬布斯（Steve Jobs）30年前重返蘋果（Apple）公司時，博得滿室員工喝彩。黃仁勳本周回鍋重掌英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁兵符時，也贏得員工起立鼓掌。但外媒評論指出，黃仁勳絕不是喬布斯，他靠在任總統施壓回聘、面臨國會調查、害公司股東今年損失1萬億美元（約7.8萬億港元），還累積逾5,000億美元（約3.9萬億港元）的資產負債表外交易。



或許這只是個案？是人工智能（AI）競賽加劇地緣政治壓力、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）無視常規、黃仁勳獨裁式領導風格造成的結果？一些人擔心，少了黃仁勳，英偉達的晶片設計領導地位、對台灣供應商的掌控、複雜的循環融資安排，都將隨之瓦解。

延伸閱讀：黃仁勳復職｜英偉達員工列隊歡迎回歸 女員工衝上前擁抱｜有片

+ 11

矽谷科技業遠離喬布斯願景

但金融時報專欄作家傅里斯指出，英偉達風暴只是「矽谷變形」的縮影——從喬布斯政治中立、擁抱全球、輕資產（asset-light）的願景，轉向政治化、美國優先和「重資產」（asset-heavy）。

冷戰時期，矽谷和美國政府密不可分。晶片、衛星定位系統（GPS）和去中心化網路，都源自於軍事用途研究。

到2015年，矽谷科技巨人已轉型為對全球消費者服務。網路效應和工作委外趨勢，促成了「輕資產」商業模式。這些科技巨擘事業版圖遍及全球，獲利不菲。Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果、Meta、微軟（Microsoft）和英偉達，這六大咖每部署1美元資本，就帶進7美元營收。

是什麼因素使今日矽谷巨擘成為白宮晚宴座上賓，酒酣耳熱間動輒允諾投資數千萬美元？多重因素使然。矽谷公司正積極投資AI，算力需求激增、一些生產線回岸、晶片和能源稀缺，使科技業變得資本密集。六大巨頭如今每投入1美元資本，帶進1美元營收。原屬輕資產的英偉達，如今對供應商和客戶許下巨額資金承諾。其他科技巨頭也養成類似習慣，僅蘋果除外。據估計，若把帳外交易全部以淨現值（net present value）列入資產負債表，那麼每投入1美元資本可帶進的營收，將降到65美分。

延伸閱讀：馬斯克能無視美人計？前妻親揭閨房騎呢內幕 黃仁勳慘淪對照組

+ 5

在美國總統特朗普主政下的今天，要避開出口管制和關稅，贏得五角大廈合約、補助和營建許可，向當權者靠攏變得更有利。科技界對創辦人的偶像崇拜，而這些企業強人行事不拘公司治理「小節」，也使矽谷公司更容易受特朗普擺布。

一般投資人的反應可能是：那有什麼關係？只要科技巨頭賺錢就好。科技六巨頭現在的市值比2024年高20%，比2015年更增加逾800%。華爾街分析師認為，未來他們合計的資本回報率將從絢爛回歸平淡，但仍會比可接受的最低水準多一倍。

英偉達和矽谷面臨三大風險

問題是，從三方面來看，科技業容錯空間小。

一、AI投資熱潮若是消退，資本密集就變成一大弱點，意味將受更大的壓縮。英偉達可能面臨痛苦的抉擇：銷售減緩，或必須透過更多資產負債表外的資金安排支撐客戶的購買力。

2010年7月16日，美國加州，蘋果行政總裁喬布斯（Steve Jobs，右））和首席營運長庫克（Tim Cook，左）在蘋果總部舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty）

二、從全球市場退守美國，也有問題。英偉達之前尋求地緣政治套利，裹著美國星條旗但產品賣到全世界，包括中國大陸。倘若英偉達產品只賣美國盟友，營收估計將降低10%到25%不等；對科技業整體而言，降幅大約是10%。

三、政治立場偏袒某一政黨的風險更明顯。民主黨已表明要調查特朗普政商勾結，並主張放緩數據中心建設；若民主黨候選人將來入主白宮，或許也會把科技產業導向該黨的政策目標。一旦AI景氣下滑，或新產品周期來臨，導致企業想放棄不合時宜的投資計畫，必會招致背叛的指控。

科技巨頭今日置身於喬布斯當年難以認可的處境。矽谷下一次蛻變，在追求科技卓越之餘，也必須努力重拾財務意志力，並與政治保持距離。

延伸閱讀：

黃仁勳回鍋承諾「做得更好」卻仍反對接班規畫 FT稱輝達治理疑雲未散

川普救回黃仁勳 救得了AI信心？選民不買單 華爾街疑慮未解

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

