一分鐘看世界｜世衛報告再掀爭拗、亞裔遇襲案頻生、愚人節惡作劇

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-01 07:09

今天是4月1日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

世衛報告再掀爭拗

世衛公布對新冠病毒的溯源報告後，全國多國又出現一番爭拗，歐盟要求進一步調查，美國則與其他13國對報告提出質疑，引來中方反擊「圖謀不會得逞」。至於譚德塞則指中國沒向世衛專家組提供足夠訊息。回看這份報告，總共帶出3個重要結論……（點擊了解更多）

圖為2月10日，世衛與專家小組團隊抵達上海浦東機場，準備前往武漢時（Reuters）

美國發表全球人權報告

美國務院按照法律，每年向國會提交《各國人權報告》，最新第45份報告發布，文中談及中國人權，當中包括香港、新疆及台灣議題，並稱中國在新疆的行動是犯下「種族滅絕及反人類罪」，這是報告首次以這組字詞談論新疆問題……（點擊了解更多）

新疆再教育營被指侵犯人權，中國官方多次否認，曾安排記者採訪維吾爾人（中新社）

亞裔遇襲案

美國紐約市接連發生亞裔遇襲事件，一名65歲亞裔婦人前往教會途中遭一名男子襲擊，市長白思豪斥責目擊者袖手旁觀，有關亞裔遭歧視的問題成為熱話，韓國BTS防彈少年團也發文呼籲停止仇視亞裔。事實上，從最近紐約市接二連三發生的亞裔遇襲事件可見，施襲者不一定是白人……（點擊了解更多）

愚人節由來

4月1日是愚人節，大眾汽車已率先「發放笑料」，美國分部突然稱要改名，後來澄清是愚人節笑話，引來批評，回顧過往的「經典」愚人節惡作劇，確也有不少媒體或企業遭批卓的例子，例如是1992年有美媒指前總統尼克遜將再度競選，並找來搞笑藝人扮尼克遜錄音，結果引來眾多聽眾不滿......（點擊了解更多）

2007年愚人節，Google開玩笑稱要推出Gmail「實體版」（網站截圖）

編輯精選

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