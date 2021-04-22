一分鐘看世界｜弗洛伊德案裁決出爐、歐超聯難產、氣候峰會

今天是4月22日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
弗洛伊德案宣判
美國黑人弗洛伊德（George Floyd）一年前死亡案，陪審團經過兩天的退庭商議後，裁定涉事警員喬文（Derek Chauvin）謀殺等三項罪名成立。總統拜登（Joe Biden）形容，這宗被稱為美國史上最重要裁決是正確的裁決，認為國家向前邁出一大步。
弗洛伊德家人對判決感到欣慰，並呼籲警隊進行徹底的改革。雖然「緘言藍牆」終見裂縫，但當地的系統性歧視及警員暴力執法的問題能否從此根除？（點擊了解更多）
4月20日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，一人為弗洛伊德獻上鮮花。（Octavio Jones／Reuters）
歐超聯的瘋狂48小時
英格蘭、意大利和西班牙12間豪門球會高調宣布成立歐洲超級聯賽，惹來球壇及政界反對。歐超聯更獲馬德里法院「加持」，阻止國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）等組織的的封殺令。
不過參賽的球會繼續遭到外界甚至內部的抨擊，英國首相約翰遜（Boris Johnson）揚言立法禁止英超六大球會自立門戶。「BIG SIX」之後就相繼「縮沙」，但是否代表全球球迷就此可以安枕？（點擊了解更多）
圖為2021年4月19日，英國利物浦晏菲路球場外面有球迷懸掛橫額抗議創立歐洲超級聯賽。（AP）
印度疫情持續肆虐
印度的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有改善，4月20日新增近30萬人確診，再創單日新高。繼英國首相約翰遜後，日本首相菅義偉亦因為印度的疫情而押後到訪當地的計劃。
印度總理莫迪（Narendra Modi）形容，當地目前的疫情猶如一場風暴，並警告全國的醫院面臨氧氣短缺的困境。但到底為甚麼印度的疫情變得如此失控？（點擊了解更多）
印度新冠肺炎疫情：圖為4月14日印度孟買的民眾在火車站排隊等候上車。（AP）
40國氣候峰會開鑼
美國總統拜登（Joe Biden）主持的40國氣候峰會從今日起一連兩天舉行。中國國家主席習近平將會參與，並會發表講話。峰會舉行前夕，各國如何增加使用綠色能源成為主要議題，例如英國計劃在2035年前減排78%，拜登則認為美國有必要提高電動車產量，以超越中國。另外有消息指，拜登屆時將宣布大刀闊斧的減排溫室氣體計劃……（點擊了解更多）
美國人均擁有私家車比例十分高，道路碳足跡是美國溫室氣體排放的其中一項主要來源。（Getty Images）
中美競爭
美國參議院外交關係委員會以21票贊成和1票反對通過《戰略競爭法案》，就人權和經濟競爭對中國施壓。法案將交付參議院全院表決。由於法案獲得跨黨派支持，料最終將通過成為法律……（點擊了解更多）
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