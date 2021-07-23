一分鐘看世界｜東京奧運開幕看點、美副卿將訪華、認識立陶宛

今天是7月23日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：



東京奧運開幕看點

一波三折的日本東京奧運將在7月23日正式開幕，並會舉行開幕禮，但繼續有負面新聞爆出，表演總監臨陣遭炒魷。這次儀式內容屬於「高度機密」，但也有日媒爆料指，估計這場盛典會融合日本動漫遊戲等流行文化，綵排時場館不時傳出動漫音樂……（點擊了解更多）

想知最新消息，請點擊：東京奧運．最新︱開幕禮周五晚上演 料僅950人出席內容高度機密

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▼東京奧運開幕在即 各地代表服陸續亮相 美國隊服還暗藏裝置▼

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美國副國務卿將訪華

中美7月21日分別宣布，美國國務院的二號人物、副國務卿舍曼將訪華，她將與中國副外長謝鋒會談，然後也會與王毅見面。這次中美新一輪高層會晤釋放什麼信號？中美本輪會談或為習拜會鋪路……（點擊了解更多）

美韓關係：舍曼（左）7月22日也有在首爾會晤韓國外長鄭義溶（右）（AP）

立陶宛憑什麼

作為波羅的海小國之一，立陶宛的反中立場趨於明顯，2月先是直指俄羅斯與中國是國家安全的最大威脅，再於5月退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制，如今更跟台灣走近。本身與中國商貿合作往來偏少的立陶宛，為何成為了歐盟「反共」先鋒……（點擊了解更多）

立陶宛首都維爾紐斯的生活品質及社會秩序，媲美一眾歐洲富國。（AP）

北溪2號

美國與德國達成協議，容許北溪2號（Nord Stream 2）項目繼續完成，解決兩個盟國的一個最大爭端。究竟什麼是北溪2號？它是俄羅斯的天然氣管道計劃，長期以來引起了東歐部分國家及美國的反對......（點擊了解更多）

圖為2019年，俄羅斯列寧格勒西部城市金吉謝普。工作人員正接駁用於北溪2號的管道。（Reuters）

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