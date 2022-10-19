荷里活第一位華人電影明星黃柳霜　成首名亞裔登上美國貨幣

NBC新聞報道，作為美國傑出女性登上25分硬幣計劃的一環，被視為荷里活第一位華裔美籍電影明星的黃柳霜（Anna May Wong）成為首名出現在美國貨幣的亞裔美國人。



根據紀念美國憲法第19號修正案一百周年的美國女性鑄幣（American Women quarters）計畫，美國鑄幣局（The U.S. Mint）在2022至2025年間，每年會發行5種不同樣式的25美分硬幣。一面刻着首任總統華盛頓，另一面則是各個領域的女性先驅肖像。

截至目前，美國鑄幣局已發行了非裔詩人安傑洛（Maya Angelou）、首位女性太空人萊德（Sally Ride）、切羅基族首位女酋長曼基勒（Wilma Mankiller）與女性參政權運動人士奧特羅-華倫（Nina Otero-Warren）的硬幣。黃柳霜是第5位、也是2022年最後一位單獨出現在25美分硬幣的女性。

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根據報導，刻着黃柳霜的25美分硬幣將於17日進入普遍流通。

美國鑄幣局局長紀布森（Ventris C. Gibson）稱黃柳霜是「一位勇敢的倡導者，提倡增加亞裔美國人演員的代表性與更多層次角色」。她在聲明表示，「這款25美分硬幣旨在反映黃柳霜成就的廣度與深度，她克服了其一生中所面對的挑戰與障礙」。

黃柳霜於1905年出生在加州洛杉磯的中國移民家庭，14歲以電影《紅燈照》（The Red Lantern，暫譯）的臨時演員（Extra）出道，隨後繼續接下較小的戲份，直到1922年成為《海逝》（The Toll of the Sea，暫譯）的主演。

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根據紐約歷史學會博物館與圖書館，雖然荷里活當時提供亞裔演員的角色有限，反異族通婚法（Anti-miscegenation laws）則防止她親吻任何另一族裔的人，但黃柳霜仍有着充實的演藝生涯，曾在劇院、電影與電視工作，出演超過60部的電影，包括默片、一部首度以特藝七彩技術（Technicolor）拍攝的電影，還是美國電視連續劇的第一位亞裔美國人主角。

黃柳霜曾登上倫敦與紐約的舞台，但因在美國演藝界遇到歧視，最終選擇前往歐洲，並在英國、法國跟德國的電影演出。她於1960年在荷里活星光大道贏得一顆星，隔年去世、享年56歲。

（編按：黃柳霜生前倡導有必要讓亞裔美國人在演戲時有更多具代表性和更少刻板形象的角色，她曾對經常演反派角色不滿，並在1933年稱「為什麼銀幕上的中國人總是惡棍，粗魯的惡棍，殺氣騰騰、奸詐，像草叢裏的蛇！但我們不是這樣。」）

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