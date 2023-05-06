查理斯加冕｜哈里屢爆鑊威廉嬲嬲　典禮上演世紀破冰或同場陌路？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）2022年9月8日去世後英國王儲查理斯登基成為查理斯三世（King Charles III，又譯作查爾斯三世），加冕禮2023年5月6日於倫敦西敏寺大教堂舉行。



不僅是查理斯，整個王室都將成為焦點——哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex，又譯作哈利王子）與他胞兄、已成為威爾斯親王的威廉王子（William, Prince of Wales）一舉人動都會被注視。

查理斯加冕：一直在互相扶持中長大的威廉和哈里王子，因為天生身份不同而走上不同的成長路，關係也面對挑戰。這看來也不是身為人父的查理斯所樂見。圖為查理斯（中）與他的兩個兒子威廉王子（左）、哈里王子（右），攝於2005年（Royal Collection Trust）

這將是女王葬禮後兩兄弟同場出現。兩人會否交談或互動，以及有沒有和好迹象都會是媒體記者鏡頭追蹤的目標，不過一些王室記者和專家都不樂觀。

美國霍士新聞5月5日引述一些內部人士稱，兩人和好的機會很細。他們的關係在哈里2023年1月出版的自傳《Spare》（書名有「備胎」的意思）後跌至谷底。

專門報道明星與名人八卦的Radar Online稱，威廉被爆料拒接哈里的求和電話，違背查理斯曾叮囑、希望兄弟倆能和好的心願。報道指威廉對哈里完全失去信任，現在也沒辦法對他放下戒心。

報道指威廉甚至已覺得並非梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在背後煽動哈里，純粹是哈里想要報復，並且利用王室的光環大賺一筆。

查理斯加冕：圖為2023年1月5日，哈里王子的回憶錄《SPARE》的西班牙語版，已在巴塞羅那一間書店提早開售。（Reuters）

讓威廉及其他王室成員留有心結的，還包括2020年1月哈里與梅根突然宣布卸下高級王室成員身份、2021年3月他們與美國名嘴奧花雲費進行的「核彈級」爆料專訪播出，以及《哈利王子與梅根》（Harry & Mehgan）Netflix紀錄片2022年12月播出，這些事情無不對王室帶來震撼。

專家：兩人不會交談

與哈里與梅根關係密切、有份撰寫兩人傳記《尋找自由》（Finding Freedom）的作者斯科比（Omid Scobie，他也是王室記者）3日在一個訪問中估計說，哈里和威廉不會在加冕禮上交談。斯科比確認他們的關係仍然緊張。

哈里和爸爸反而一直「有偈傾」。斯科比3日接受英國獨立電視台（ITV）早晨節目This Morning訪問時稱，自女王葬禮以來，兩兄弟鮮有聯絡。但在《Spare》出版後，哈里與查理斯有「固定的對話模式」。

威廉肩上的責任亦可能導致他與弟弟未能趕及今天碰頭。威廉自新王登基起已在旁輔助，但哈里在典禮並無擔任正式的角色。他也不會出現在白金漢宮的露台上。

英女王登基70年白金禧（Platinum Jubilee）慶祝活動2022年6月舉行時，哈里已沒在露台出現，因他與梅根已卸下高級王室成員職務。

查理斯加冕：圖為2022年6月5日，英女王登基白金禧慶典來到尾聲，連日缺席的女王最終在白金漢宮露台出現，向所有人致謝。不過當時已非王室高級成員的哈里夫婦並不在場。（Jonathan Brady - WPA Pool／Getty Images）

行色匆匆 會面無期？

兩人未必趕及會面聊上話的原因，也可能是哈里行程太趕急。他在典禮後2小時內回程，留英前後不足1天。他將搭機返美為兒子阿奇（Prince Archie of Sussex）慶祝生日。小王子的生日剛好與加冕禮「撞期」。

英國王室專家質疑兄弟倆會否在典禮上面對面碰面的其中一個原因，是外界現時仍未完全確定哈里王子將坐在哪。不再是王室在職成員的他，不會坐到最前排，但Page Six於4月25日引述消息人士，對於哈里將如傳聞中被安排坐在至少第10排表示質疑。Page Six是由美國《紐約郵報》營運的明星名人新聞網站。

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