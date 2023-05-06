查理斯加冕｜英女王「逝前吐真言」？王室人員爆料：她罵梅根○○

英國舉國上下矚目的大事——查理斯三世（Charles III，又譯作查爾斯）去年登基後的加冕大典周六（5月6日）就要舉行，和王室不和的哈里王子已返英出席，但他的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）決定留在美國，陪兒子阿奇（Prince Archie of Sussex）慶祝4歲生日。



英國多數民眾和媒體對於梅根向來不諒解，就在加冕前夕，《旁觀者》又丟出猛料，指稱有親近皇室的消息來源表示，去年8月、當英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世）的健康已經衰退，在生命中的最後階段，突然罵梅根「邪惡」，如此重話來自外界印象中是寬厚長輩的她，在場所有人都大吃一驚。

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《旁觀者》的報道中稱女王認為哈里與梅根的婚姻就只帶來災難性的結果，罵梅根「邪惡」，後悔怎麼會讓哈里把她娶進門。該報道還形容女王是「地球上最寬容的女性」，因此從其口中說出這種話，實在讓人毫無心理準備，他們只能推論女王當時真的健康情況不佳，才沒有繼續矜持，且她應該對哈里和梅根婚後的發展十分的悔不當初。

其他的所謂「王室專家」加碼指稱女王應該是哈里和梅根在離開英國、赴美發展後，唯一還對他們態度溫和的皇室長輩和親戚，似乎如果連女王都用這種話來講梅根，梅根真的跟王室早在女王去世之前，就沒有任何和解的可能。

只是英國媒體慣常的口徑就是捧高王室，踩低哈里與梅根，加上這報道牽涉的關鍵人物又已去世，不可能證實有沒有這回事，只能說梅根還是英國媒體的箭靶，畢竟哈里仍然是英國的王子，只有她是從美國嫁進皇室的「外人」，罪名安在她頭上，總比得罪自家王子保險。

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