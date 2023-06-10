「我艦奉命撞你艦」中美持續擦槍 布林肯又傳訪華 來了又如何？
撰文：葉德豪
出版：更新：
本周以來，一連串美國媒體都引述匿名官員消息，稱美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將在月內訪問中國，政治新聞網站POLITICO更指他最快下周會到。
自布林肯本年2月因中國氣球闖美上空而取消訪華行程之後，「布林肯訪華」恍惚就變成了中美關係最近走向的風向標。
可是，中國對美軍的無節制靠近已擺出「我艦奉命撞你艦」般的強硬姿態，雙方關係的負面消息一浪接一浪，布林肯還來得了嗎？
最近的中美關係，可說是「冰火兩重天」。
一方面有美國總統拜登（Joe Biden）在G7峰會「出口術」預言中美「很快開始解凍」，而且中美高層5月以來也確實開展了異常緊密的接觸，本周就有美國國務院亞太務事助理國務卿康達等人的訪華行程，一度中斷的溝通顯然已經恢復。
↓布林肯正出訪沙特，此行被指為抗衡中俄影響力↓
另一方面則「中美交惡」的消息也接踵而來：
5月30日，美國指控中國軍機在南海上空「不必要挑釁」；
6月2日至4日的新加坡香格里拉對話上，中美防長「拒絕對話」兼「隔空交火」，期間中國軍艦更在台海加速橫切美艦航道；
6月8日，《華爾街日報》稱中國將在古巴建設竊聽站「直插」美國後花園（中美都否定事件的真確性）；
從種種新聞看來，中美似乎和中有鬥、鬥中有和。但從中美關係的大勢來看，美國的「和」是嘴上說的，美國的「鬥」則是以制裁、軍事部署等實際行動來推動的。「和」是美國表面的緩兵之計，而「鬥」是必然選項。布林肯訪華與否其實無改大局。與其值此猜測中美關係是好是壞，不如回他一句：來了又如何？