受夠屁孩搗亂　日本Saizeriya薩莉亞不再供應「這東西」粉絲哀號

撰文：TVBS新聞網
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台灣近期因熱炒店與北科大學生的爭議掀起「白飯之亂」，也引發民眾對於「免費供應」、「吃到飽」等餐廳經營方式的熱烈討論。

事實上不只台灣，日本知名平價家庭餐廳「薩莉亞」（Saizeriya，サイゼリヤ）宣布，12日起將停止供應免費的芝士粉，讓許多薩莉亞鐵粉哀號。

但也有人表示理解，因為先前網上曾出現有奧客仗著薩莉亞的芝士粉不用錢，大量狂加、甚至把整罐芝士粉倒光，相關影片也在社群媒體上流傳，引起許多網友撻伐。

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主要販賣意大利料理的日本平價家庭餐廳薩莉亞在台灣也有分店，店內都會提供免費的芝士粉罐，讓客人可以撒在薄餅、意大利粉上增添料理風味。

《產經新聞》報道，薩莉亞10日公布了一部分的菜單調整，減少外賣的料理品項，同時宣布將停止供應免費的意式芝士粉。

薩莉亞表示，這項決定是為了能維持料理的低價格，讓顧客感覺吃得划算。

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日本市面上芝士粉價格上漲，因此薩莉亞宣布停止供應免費芝士粉後，雖然有人大嘆可惜，但許多網友都表示能夠認同，因為店家的作法也是不得已的，「為了維持低廉價格，這也是沒辦法的事」、「總比一直逞強硬撐好」。

不過，也有網友表示，先前在社群媒體上流傳一段影片，可以發現有顧客在薩莉亞用餐時，把好幾罐芝士粉的蓋子整個掀開，整罐全部倒光、只剩下空瓶，因此有人推測，薩莉亞可能是為了避免類似情事再次發生，才會做出此決策。

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