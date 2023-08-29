誤信電子煙無害　16歲少年頻繁抽煙「肺塌陷」險喪命

頻繁的胸痛症狀要小心！泰國一名年僅16歲的少年，因胸痛、疲倦的症狀就醫，竟意外發現氣胸、肺塌陷症狀、一度險些喪命。



離奇的是少年並沒有心臟病史，平常身體也相當健康，細問之下才意外發現，或許是少年平常「習慣抽電子煙」所導致。

僅16歲肺部已凹凸不平疑有腫瘤 點圖了解更多：

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綜合《Thaiger》等外媒報道，這起案例由泰國當地的心臟病權威提文（Tevin Chakrayanuyok）所公開。

該名16歲少年儘管沒有心臟病的相關問題，卻在就醫告知有胸痛、疲倦與呼吸困難的症狀後，透過X光發現右側肺部多處凹凸不平的陰影。

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除了凹凸不平、疑似腫瘤的陰影之外，在更進一步的調查中也發現少年竟有氣胸、肺塌陷的情況，幾經詢問後推測，應該是少年長期抽電子煙所致。

而見到家屬對此感到意外的反應，提文也進一步表示，其實電子煙被誤解太久、危險性並不亞於紙煙。

無獨有偶，美國、馬來西亞都曾有青少年、成人抽電子煙導致昏厥、甚至是肺部纖維化的情況，因此提文建議，能不碰電子煙就盡量不要碰，拿自己的肺和健康做賭注，顯然並不是一件好事。美國CDC也曾公開呼籲，電子煙「確定為有害產品」，應該盡量遠離。

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