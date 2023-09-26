日本這個人氣景點10月起收「訪問稅」　沖繩西表島擬跟風

新型冠狀病毒感染（COVID-19）傳染情況趨緩後，日本觀光旅遊業逐漸復甦，然而大量遊客湧入，也讓各地的景點維護、管理出現困難。



日本廣島縣的人氣景點「宮島」預計將從10月1日起將向所有到訪的遊客收取「宮島訪問稅」，直接包含在前往宮島的船票中。而沖繩縣竹富町的「西表島」、新潟縣佐渡市也正在考慮跟隨。

日本許多著名的世界遺產、歷史或自然名勝近期受到「觀光公害」影響，大量遊客到訪造成環境髒亂、管理困難，日本最高峰富士山也因過量垃圾受到污染，讓當局非常頭痛。

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《廣島電視台》、《讀賣新聞》等日媒報道，廣島縣廿日市市將從10月1日起向登島遊客收取「宮島訪問稅」，每人每次100日圓（約5港元），地方政府會將稅收用於市政維修。

宮島擁有世界遺產「嚴島神社」，也被譽為「日本三景」，與宮城縣的「陸奧之松島」、京都府的「丹後之天橋立」齊名；再加上今年5月廣島G7峰會的加持，到訪宮島的遊客絡繹不絕，連島上的公廁都快要不堪負荷。

當地政府10月1日起課徵的100日圓「登島稅」將會包含在船票中，另外也可以選擇一次繳交1年份500日圓的登島稅。

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居住在宮島的島民僅約1400人，但2019年卻有超過465萬名遊客登島，創下歷史新高。透過向遊客收取訪問稅，廿日市市政府預估2023年度可徵得約1億400萬日圓（約550萬港元）稅收。

《讀賣新聞》報道，沖繩縣竹富町的世界自然遺產「西表島」，也在考慮是否要跟進「宮島訪問稅」開徵「竹富町訪問稅」。西表島的人口約為2400多人，雖然遊客人數不像宮島那麼多，但每年也有約30萬名遊客到訪，最高紀錄則是40.5萬人左右，過度觀光有危及當地生態的可能性。

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