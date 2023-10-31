以色列開進加沙攻勢增強　內塔尼亞胡：停火等於投降｜持續更新

巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲，從加沙發射大量火箭突襲以色列，武裝分子越界進入以色列俘虜及殺害以國平民和士兵，以色列8日宣戰。以軍地面攻擊持續擴大，雙方已曾直接交火。以總理內塔尼亞稱不會同意停火。



以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

・內塔尼亞胡當地時間30日表明，以色列不會同意停火，並表示「這是作戰的時刻」。

・以色列軍方稱，作為其在加沙地面行動的一部份，一夜之間殺死數十名哈馬斯武裝分子，並襲擊加沙北部的目標。以色列媒體展示該國軍隊駐紮在距離加薩走廊約3.2公里的一家酒店的天台。

・多個組織對加沙人道局勢同稱擔憂。聯合國兒童基金會負責人警告稱，由於缺乏清潔的水，可能會發生「災難」；世界衛生組織表示，加沙衛生部門受襲已造成數百人死亡；聯合國警告稱，加沙的「民間秩序」正在惡化，有人闖入倉庫搶奪賴以生存的必需品。

哈馬斯發布影片，顯示3名據信被哈馬斯俘虜的婦女。影片發布幾天前，以色列領導人反駁有關人質談判取得進展的言論。

・中國政府中東問題特使翟雋10月30日訪問約旦，稱當前加沙局勢不斷惡化，人道危機嚴重，中方對此深表擔憂。

他說，國際社會特別是聯合國安理會應當行動起來，採取實際措施，推動盡快停火止戰，同時要着眼長遠，為在「兩國方案」和「土地換和平」基礎上重啟中東和平進程創造條件。

・ 以色列政府10月30日稱，7日在音樂節上被巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）劫持的23歲德國籍女人質夏妮（Shani Louk）已死。

・世界銀行（World Bank）10月30日稱，由於經濟增長放緩導致需求減少，預計第4季全球油價平均每桶90美元，2024年將降至平均每桶81美元，但警告中東緊張局勢升級可能令油價大幅飆升。