反黑英雄第12集劇透｜張頴康被嫁禍差啲被淹死　佢一通電話救返

《反黑英雄》第11集回顧：

警方聯合行動破獲了價值「二千萬」的冰毒，但張頴康看新聞發佈會時卻感到不妥，懷疑有手足偷藏部份毒品，因與他們當天在碼頭截獲的毒品數量相差約一千萬。於是張頴康找毒品調查科的好友黃俊豪商量，但黃俊豪卻肯定的表示是二千萬。黑道小頭目林俊其要鄧智堅帶毒往澳門，鄧智堅偷偷聯絡陳山聰求救，雖然僥倖沒事，但鄧智堅極為害怕，不想再當陳山聰的線人。鄧智堅偷藏起毒品，再交回林俊其手上，陳山聰再要求鄧智堅查清林俊其的老闆是誰，豈料有一次被鄧智堅撞正袁偉豪前來找林俊其，便立即通知陳山聰。姚子羚被張振朗救回後，一直沉默不語，之後她留書離開，稱會與張振朗再見。不久後張振朗就發現姚子羚的身份就是「啊嫂」，張振朗與姚子羚回到酒吧聊天，在離開後張振朗立即通知鍾志光陳少邦將會出事，而鍾志光亦通知張振朗有人買兇要殺姚子羚，張振朗收到消息後立即趕往酒吧營救。而袁偉豪為蔣家旻報仇駕車撞向仇人陳少邦，還要三番兩次的來回撞他，此幕正好被鄧智堅看到。鄧智堅立即通知陳山聰，陳山聰著他前往警署找朱晨麗協助，但鄧智堅來到時卻自首表示陳少邦正是自己撞死，令陳山聰意料不到的。

張振朗終於知道姚子羚身份。(影片截圖)

袁偉豪為蔣家旻報仇駕車撞向仇人陳少邦，還要三番兩次的來回撞他。(影片截圖)

袁偉豪為蔣家旻報仇駕車撞向仇人陳少邦，還要三番兩次的來回撞他。(影片截圖)

鄧智堅來到時卻自首表示陳少邦正是自己撞死。(影片截圖)

《反黑英雄》第12集劇透：

張頴康與傅嘉莉為了潘芳芳的債項到處奔波，傅嘉莉欲出來打工賺錢，張頴康卻不忍心妻子受苦。

張頴康與傅嘉莉為了潘芳芳的債項到處奔波。(影片截圖)

姚子羚要求張振朗陪自己去泰國見李家鼎，與他商量由姚子羚接手黃子恆生前的毒品生意，李家鼎亦表示自己很欣賞姚子羚。張振朗回港後，立即去見鍾志光，他準備讓張振朗復職，但張振朗卻開始懷疑自己……

姚子羚要求張振朗陪自己泰國見李家鼎。(影片截圖)

張振朗回港後，立即去見鍾志光，他準備讓張振朗復職。(影片截圖)

張頴康帶同家人郊遊，突然發現車尾箱多了一箱現金及幾包毒品，便立即通知鍾志光。其後還被毒販太子（謝可逸飾）的手下挾走，謝可逸誤以為張頴康就是私吞毒品的黑警，要脅張頴康交還毒品。謝可逸收到一通電話後，便放了張頴康，張頴康收到陳山聰的電話說傅嘉莉四處找他，他便告之陳山聰自己的遭遇，亦立即上門找黃俊豪。

張頴康被毒販太子（謝可逸飾）的手下挾走，謝可逸誤以為張頴康就是私吞毒品的黑警。(影片截圖)

謝可逸收到一通電話後，便放了張頴康。(影片截圖)

張頴康到黃俊豪家門外打算勸他先首，推撞間被謝可逸再次帶走，謝可逸得知黃俊豪才是黑警，打算把他活埋。最後朱晨麗帶隊把謝可逸手下全部拘捕，但被謝可逸逃脫。陳山聰向張頴康表示幸好自己打了一通電話予朱晨麗，但張頴康卻以為他打了電話給謝可逸，於是就一直在想這通電話到底是誰打出。

謝可逸得知黃俊豪才是黑警，打算把他活埋。(影片截圖)

朱晨麗帶隊把謝可逸手下全部拘捕，但被謝可逸逃脫。(影片截圖)

張頴康卻以為他打了電話給謝可逸，於是就一直在想這通電話到底是誰打出。(影片截圖)

另一方面，張振朗準備復職，但他發現自己身體出現了一些問題而逃避復職，鍾志光「踩上門」找他，希望得到一個解釋，但最後張振朗還是沒有告訴他原因。

張振朗準備復職，但他發現自己身體出現了一些問題而逃避復職。(影片截圖)

鍾志光「踩上門」找他，希望得到一個解釋，但最後張振朗還是沒有告訴他原因。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

