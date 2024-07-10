反黑英雄第13集劇透｜袁偉豪生無可戀自殺　三兄弟可以重拾舊情？

《反黑英雄》第12集回顧：

姚子羚要求張振朗陪自己去泰國見李家鼎，商量由姚子羚接手黃子恆生前的毒品生意，李家鼎亦表示自己很欣賞姚子羚。張振朗回港後，立即去見鍾志光，他準備讓張振朗復職，但張振朗卻開始懷疑自己……張頴康帶同家人郊遊，突然發現車尾箱多了一箱現金及幾包毒品，便立即通知鍾志光。其後還被毒販謝可逸的手下挾走，謝可逸誤以為張頴康就是私吞毒品的黑警，要脅張頴康交還毒品。謝可逸收到一通電話後，便放了張頴康，立即上門找黃俊豪。張頴康到黃俊豪家門外打算勸他先首，推撞間被謝可逸再次帶走，謝可逸得知黃俊豪才是黑警，打算把他活埋。最後朱晨麗帶隊把謝可逸手下全部拘捕，但被謝可逸逃脫。陳山聰向張頴康表示幸好自己打了一通電話予朱晨麗，但張頴康卻以為他打了電話給謝可逸，於是就一直在想這通電話到底是誰打出。另一方面，張振朗準備復職，但他發現自己身體出現了一些問題而逃避復職，鍾志光「踩上門」找他，希望得到一個解釋，但最後張振朗還是沒有告訴他原因。

姚子羚要求張振朗陪自己泰國見李家鼎。(影片截圖)

張頴康被毒販太子（謝可逸飾）的手下挾走，謝可逸誤以為張頴康就是私吞毒品的黑警。(影片截圖)

謝可逸收到一通電話後，便放了張頴康。(影片截圖)

張振朗準備復職，但他發現自己身體出現了一些問題而逃避復職。(影片截圖)

《反黑英雄》第13集劇透：

陳山聰留意到有可疑男子在跟蹤女友何沛珈，要求林景程幫忙調查，何沛珈表示之前在墨西哥為FBI瓦解了一個販毒集團，陳山聰就擔心何沛珈的安全。

陳山聰留意到有可疑男子在跟蹤女友何沛珈。(影片截圖)

何沛珈表示之前在墨西哥為FBI瓦解了一個販毒集團。(影片截圖)

鄧智堅聽了陳山聰的話，打算改口供道出真相，鄧智堅聽到「律師」所說的話後，為了女兒的安全而有所決定……最後鄧智堅在獄中自殺亡，陳山聰對鄧智堅之事感愧疚，朱晨麗在旁安慰。

鄧智堅聽到「律師」所說的話後，為了女兒的安全而有所決定。(影片截圖)

鄧智堅在獄中自殺亡，陳山聰對鄧智堅之事感愧疚。(影片截圖)

黃子恆的結拜兄弟登龍（林偉飾）旗下餐廳開張，遇上由盧孝占（丘梓謙飾）為首的小混混突襲，張振朗出現阻止。機動部隊成員李耀政（張馳豪飾）的女友嘉露卻是林偉之女，嘉露擔心其父身份會影響張馳豪的升職。林偉被張馳豪送進醫院，張馳豪問他發生什麼事時卻似「審犯」，令林偉覺得不滿。

林偉旗下餐廳開張，遇上由丘梓謙為首的小混混突襲。(影片截圖)

林偉旗下餐廳開張，遇上由丘梓謙為首的小混混突襲。(影片截圖)

機動部隊成員李耀政（張馳豪飾）的女友嘉露卻是林偉之女。(影片截圖)

袁偉豪為蔣家旻報了仇，已生無可戀，決定了結自己的生命。張振朗、陳山聰及林景程三人一同前往鄭啟泰的墓地拜祭，告訴他雖然不能親手拘捕袁偉豪，但袁偉豪亦已經死亡。

袁偉豪生無可戀，決定了結自己的生命。(影片截圖)

張振朗、陳山聰及林景程三人一同前往鄭啟泰的墓地拜祭。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

