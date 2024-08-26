法證先鋒6第11集劇情｜黃宗澤突然爆seed拉隊走人　原來因為咁！

法證先鋒6第十一集劇情：

黃宗澤得知山口結子於精神病院後去探望，但她一直都說不出任何東西，直至見到黃宗澤帶來的面具後便情緒失控。山口結子需要醫護人員的安撫才廳安靜下來，看到這，黃宗澤好像想到了什麼。

黃宗澤得知山口結子於精神病院後去探望。(影片截圖)

山口結子見到黃宗澤帶來的面具後便情緒失控。(影片截圖)

曾健明的女兒終於回港，袁偉豪、黃宗澤及蔡潔等向她道出曾健明夫婦的死亡真相，表示如果她肯早一點接劉桂芳電話，也許就少一宗命案。蔡潔苦口婆心的向譚淑敏（梁雯蔚飾）解釋劉桂芳的病況，但梁雯蔚一心只顧曾健明留下的「貴價手錶」，對於父母死因完全不上心。怎料，黃宗澤突然「爆seed」，更帶袁偉豪及蔡潔離開房間，中斷與梁雯蔚繼續談下去。

曾健明的女兒終於回港，袁偉豪、黃宗澤及蔡潔等向她道出曾健明夫婦的死亡真相。(影片截圖)

黃宗澤突然「爆seed」，更帶袁偉豪及蔡潔離開房間。(影片截圖)

蔡潔的恩師述邱浩基（關偉倫飾）突然離世，蔡潔表示可以介紹他當護士的女兒邱潔瑩（倪嘉雯飾）到關楚耀的診所工作，以轉換新環境。

蔡潔的恩師述邱浩基（關偉倫飾）突然離世。(影片截圖)

蔡潔表示可以介紹他當護士的女兒邱潔瑩（倪嘉雯飾）到關楚耀的診所工作。(影片截圖)

傅嘉莉因兒子曉明的緣故，決定向富豪馬夫人揭穿其孫馬志雲（李偉霆飾）的寶石秘密。當她向馬夫人坦白時，原來當中還有一個故事，傅嘉莉聽完後超級感動。

傅嘉莉決定向富豪馬夫人揭穿其孫馬志雲（李偉霆飾）的寶石秘密。(影片截圖)

當她向馬夫人坦白時，原來當中還有一個故事。(影片截圖)

鄭衍峰於公司樓下被人蓄意駕車撞向其，但事敗後逃去，有不少憑證顯示似是其前女友蔣祖曼所為。袁偉豪等往找蔣祖曼協助調查，蔣祖曼於黃宗澤家走出來，袁偉豪感到奇怪。鄭衍峰不想麻煩，所以打算銷案，更質問蔣祖曼。

鄭衍峰於公司樓下被人蓄意駕車撞向其。(影片截圖)

有不少憑證顯示似是其前女友蔣祖曼所為。(影片截圖)

蔡潔發現關偉倫的死因有可疑，於是申請重新驗屍，經調查後有重大發現。蔡潔表示他血液中含有一種藥物過量，而導致死亡。警方方面就對此結果展開調查，蔡潔到咖啡廳找林正峰及戴祖儀一同研究案情，發現關偉倫可能被他殺。

蔡潔發現關偉倫的死因有可疑，於是申請重新驗屍。(影片截圖)

蔡潔到咖啡廳找林正峰及戴祖儀一同研究案情。(影片截圖)

入住精神病院多年的殺人犯焦大衛（彭迪安飾），經黃子恆評估允許出院卻遭遇阻滯。

入住精神病院多年的殺人犯焦大衛（彭迪安飾）。(影片截圖)

經黃子恆評估允許出院卻遭遇阻滯。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)