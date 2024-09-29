周杰倫12月台北開演唱會 黃牛漫天喊價 粉絲要爬進大巨蛋下水道
撰文：聯合新聞網
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周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會即於2024年12月5、6、7、8日在台北大巨蛋登場，門票將於10月23日開賣，不過目前網上已有不少黃牛開始漫天喊價，不少粉絲擔心會搶不到票，甚至有網友成立活動喊話要爬進大巨蛋下水道聽演唱會。
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將於12月在台北大巨蛋舉行：
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網友在臉書成立一個名為「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動，沒想到還有2500多人參加，更有不少網友搞笑留言：
「要準備水肺的證照嗎？」、
「我會清水溝，需要我先去開路嗎」、
「到時候下水道會有擺攤嗎？還是食物要自己帶」、
「請問要帶螢光棒還是手電筒」、「周餅倫會去下水道賣蔥油餅嗎」。
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