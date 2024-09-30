企業強人第11集劇情｜龔嘉欣為親近陳豪搬到附近　同邢家兄妹同住

《企業強人》第11集劇情：

姜大衞用幾通電話就解決世代一個凍櫃被海關扣起，龔嘉欣對他另眼相看。三大物流商的老闆冼灝英、李家鼎及邵卓堯邀譚俊彥幫忙對付陳豪，但遭到譚俊彥拒絕，更表明與陳豪不是敵人。

龔嘉欣對姜大衞用幾通電話就解決世代一個凍櫃被海關扣起另眼相看。(影片截圖)

龔嘉欣對姜大衞用幾通電話就解決世代一個凍櫃被海關扣起另眼相看。(影片截圖)

三大物流商的老闆冼灝英、李家鼎及邵卓堯邀譚俊彥幫忙對付陳豪，但遭到譚俊彥拒絕。(影片截圖)

張曦雯因暈倒入院檢查，發現是人工流產手術未清所致，陳豪在旁陪伴。譚俊彥質問張曦雯關於人工流產一事，張曦雯不想改變與譚俊彥的現有關係。譚俊彥感嫉妒，答應物流老闆對付陳豪。譚俊彥獻計三大物流公司提高快遞員的派件費，與陳豪搶人。

張曦雯因暈倒入院檢查，發現是人工流產手術未清所致。(影片截圖)

譚俊彥質問張曦雯關於人工流產一事，張曦雯不想改變與譚俊彥的現有關係。(影片截圖)

龔嘉欣帶小朋友參觀世代，陳豪現身請小朋友吃雪糕，龔嘉欣被小朋友問與陳豪是否情侶，心裡甜滋滋。姜大衞力勸陳豪加費，陳豪拒絕。世代員工醞釀離職，龔嘉欣疲於安撫。三大物流商股價急挫，背後原來是陳豪請姜大衞幫忙。

龔嘉欣帶小朋友參觀世代，陳豪現身請小朋友吃雪糕。(影片截圖)

姜大衞力勸陳豪加費，陳豪拒絕。(影片截圖)

龔嘉欣與吳子沖及李芷晴關係漸好，二人力勸龔嘉欣搬來同住，一來方便工作，二來可增加感情，但龔嘉欣向二人表示不想。龔嘉欣指因為家人不喜歡姜大衞，若知道與吳子沖及李芷晴一起住會更多枝節。但吳子沖及李芷晴所看的房子原來是在陳豪住的小區之中，龔嘉欣聽後立即改變主意搬來後二人同住，龔嘉欣笑得更甜。

龔嘉欣與吳子沖及李芷晴關係漸好，二人力勸龔嘉欣搬來同住。(影片截圖)

龔嘉欣聽後立即改變主意搬來後二人同住，龔嘉欣笑得更甜。(影片截圖)

張曦雯知悉譚俊彥是挖角潮的幕後軍師，指責他是為了私怨！二人關係跌到冰點。

張曦雯知悉譚俊彥是挖角潮的幕後軍師，指責他是為了私怨。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)