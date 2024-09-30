企業強人第11集劇情｜龔嘉欣為親近陳豪搬到附近 同邢家兄妹同住
《企業強人》第11集劇情：
姜大衞用幾通電話就解決世代一個凍櫃被海關扣起，龔嘉欣對他另眼相看。三大物流商的老闆冼灝英、李家鼎及邵卓堯邀譚俊彥幫忙對付陳豪，但遭到譚俊彥拒絕，更表明與陳豪不是敵人。
張曦雯因暈倒入院檢查，發現是人工流產手術未清所致，陳豪在旁陪伴。譚俊彥質問張曦雯關於人工流產一事，張曦雯不想改變與譚俊彥的現有關係。譚俊彥感嫉妒，答應物流老闆對付陳豪。譚俊彥獻計三大物流公司提高快遞員的派件費，與陳豪搶人。
龔嘉欣帶小朋友參觀世代，陳豪現身請小朋友吃雪糕，龔嘉欣被小朋友問與陳豪是否情侶，心裡甜滋滋。姜大衞力勸陳豪加費，陳豪拒絕。世代員工醞釀離職，龔嘉欣疲於安撫。三大物流商股價急挫，背後原來是陳豪請姜大衞幫忙。
龔嘉欣與吳子沖及李芷晴關係漸好，二人力勸龔嘉欣搬來同住，一來方便工作，二來可增加感情，但龔嘉欣向二人表示不想。龔嘉欣指因為家人不喜歡姜大衞，若知道與吳子沖及李芷晴一起住會更多枝節。但吳子沖及李芷晴所看的房子原來是在陳豪住的小區之中，龔嘉欣聽後立即改變主意搬來後二人同住，龔嘉欣笑得更甜。
張曦雯知悉譚俊彥是挖角潮的幕後軍師，指責他是為了私怨！二人關係跌到冰點。
《企業強人》劇情簡介：
世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！
趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！
一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…
另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…
一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？