79歲藝人6年來幾乎消失幕前「驚揭二度中風」80年代曾奪主持人獎

79歲的資深藝人凌峰傳出日前在日本中風，近日到台灣檢查，目前他因行動較為不便，需要人攙扶，對此台灣優質生命協會理事長紀寶如證實此事：「沒事啦！他正在復健當中。」



79歲的資深藝人凌峰傳出日前在日本中風。（抖音@凌峰）

凌峰近6年幾乎消失螢光幕前，這次是他二度中風。（抖音@凌峰）

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凌峰近6年幾乎消失螢光幕前，這次是他二度中風，2021年他突發腦溢血導致小中風，不僅身體右側不能動、腿抬不起來，連視神經也出現問題。



由於他的年紀太大，醫生當時僅建議凌峰用藥物治療代替開刀，所幸親友悉心照顧下，20天後終於能出院返家，用半年時間讓身體狀況恢復，近年隱居泰國清邁療養身體。

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凌峰在80年代憑著主持《八千里路雲和月》獲得金鐘獎教育文化節目主持人獎，也成為首位到大陸拍片的台灣藝人，曾主持多檔綜藝節目如台灣綜藝節目《週末2100》，1985年獲得第20屆金鐘獎男歌星演員獎。

凌峰（中）是首位到大陸拍片的台灣藝人。（《超級夜總會》節目截圖）

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