26歲男三高超標達7倍突手無力確診腦中風　醫揭常吃1物藏3大隱憂

台灣一名26歲男子身材重度肥胖，為準備國考（公務員考試）每天都坐在書桌前超過12小時，且三餐大多都有炸物，三高數值都嚴重超標，某天突然出現右手無力症狀，就醫診斷為「急性缺血型腦中風」。



收治該患者的台灣減重專科醫師楊智雯在個人Facebook發文分享，男子身高165公分、體重120公斤，BMI達45.7，屬於重度肥胖，不只有高血壓、高血脂，糖化血色素也達10（正常值4.0～5.6％），三酸甘油酯更是正常人的7倍（標準數值為25～150mg／dl）。

按圖了解各項常見的8款油炸食物吸油率︰

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楊智雯提到，為男子安排抽血檢測後發現，除了一般的代謝數值不佳外，還發現他身體的氧化壓力極高，氧化型的低密度脂蛋白也過高。

而不當的飲食產生的毒素和自由基，也讓其肝臟負擔大增，楊智雯指出，男子平時三餐都有炸物，這樣的吃法充滿3大隱憂，首先是炸物含大量反式脂肪和飽和脂肪，會升高壞膽固醇（LDL），降低好膽固醇（HDL），大幅增加動脈硬化、心臟病和中風的風險。

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其次是炸物麵衣通常會裹粉，食材醃料大多有糖，這些吃下肚的隱形糖容易讓血糖快速升高，長期食用可能導致胰島素抗性，增加糖尿病風險。另外，高溫油炸會產生有害的氧化物質，長期攝取會引發慢性發炎，誘發代謝症候群。最後是炸物鈉含量極高，長期攝取會讓血壓升高，加重心臟與腎臟負擔，甚至增加中風風險。

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󠀠楊智雯提醒，平時飲食應保持均衡，避免高油、高糖、高鈉的食物，多攝取纖維、蛋白質和蔬菜；也要適量運動，每天保持一定的活動量，促進新陳代謝；以及維持規律作息，減少熬夜，保持身心健康，如此就能大幅遠離患病風險。

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