《九尾狐傳》劇評︰金汎兄控李棟旭？轉世虐戀老梗拍出怪誕邪魅感

女狐狸精有多魅，男狐狸精就有多妖。一個眼神，就能讓女人淪陷、男人沉醉。 今天給大家推薦的這部劇中的男狐狸精更是稀有中的極品。這就是tvN新出水木劇《九尾狐傳》。

一看海報，給人一種和《惡之花》相似的詭異感。但《九尾狐傳》除了懸疑和愛情外，還繽紛著奇幻的色彩，首集韓國平均收視率為5.8%，佔據同時段電視劇第一名。這部劇的導演姜信孝之前執導過《繼承者們》，和本劇的編劇韓佑麗是第二次合作，兩人之前共同打造了陰謀奇幻片《小神的孩子們》。

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一看海報，給人一種和《惡之花》相似的詭異感。但《九尾狐傳》除了懸疑和愛情外，還繽紛著奇幻的色彩（《九尾狐傳》官方宣傳海報）

男主的扮演者是韓國的不老男神李棟旭，棱角分明的五官，優雅、紳士，被稱作「行走的畫報」，兩度被韓國雜誌《GQ》選定為「年度風格男人」。李棟旭的成名作是大家特別熟悉的SBS水木連續劇《大話妹》，他在2011年憑藉退役復出作品《女人香氣》拿下SBS演技大獎和10大明星獎。不僅如此，李棟旭在藝能的其他領域也有出色的表現，曾經因為主持綜藝節目《強心臟》，在SBS2012演藝大賞中，獲得最佳新人MC獎，並和申東燁拿下最佳搭檔大獎。這次在本劇中飾演的男九尾狐李硯，是韓劇史上第一位「男性九尾狐」。

女主趙寶兒，很多人可能並不熟悉，最早客串出演過JTBC的情景日日喜劇《住在清潭洞》，2012年在愛情偶像劇《閉嘴！花美男樂隊》中飾演林秀雅，正式出道。2015年憑藉懸疑推理劇《特殊失踪專案組M》，獲得了本年度KBS演技大賞人氣賞，氣質清新。和李棟旭在劇中的合作被網友稱為「Nick和Judy」（電影《優獸大都會》經典拍檔）組合。

除此之外，金汎的出現也讓很多少女噴血。金汎曾獲第45屆韓國百想藝術大賞最佳新人獎和最佳人氣獎提名。這次他在劇中演李棟旭的弟弟，一個憂鬱中帶著邪惡，邪惡中透著帥氣，帥氣中不失霸道的美男狐。其他演員還包括金容芝（《The King：永遠的君主》）、黃熙（《醫生耀漢》）等。

金汎這次在劇中演李棟旭的弟弟，一個憂鬱中帶著邪惡，邪惡中透著帥氣，帥氣中不失霸道的美男狐。（《九尾狐傳》劇照）

對於一部都市神話題材劇來說，《九尾狐傳》中演員的顏值簡直是超額完成任務了，而在情節上雖然是魔幻又熟悉的套路，但也給了大家不少的小驚喜。劇透預警，為和諧追劇保駕護航。女主南智雅，有一個靈異的童年。和父母在回家的路上，明明出了車禍，卻在家裡的梳化上安靜地醒來。

眼前的「爸爸」，看著新聞裡播報的悲慘故事，卻反常地如同上發條一般大笑。陰森。

身邊的「媽媽」，不記得自己對核桃過敏，說話還很詭異。恐怖。

音樂盒上摔掉的一塊，和袖子上的血跡分明在告訴智雅，周邊的一切已經被某種力量扭曲。而智雅也不是三歲小孩，雖然沒比桌子高多少，但已經膽識過人一大截，拿起剪子直接刺向了「媽媽」。

轉身跑到了自己的房間裡，躲避中，外面傳來了幾聲動物的嚎叫，之後又變得一片安靜。智雅抬起頭，屋裡多了一個英俊的黑衣男子，拿著一把紅色的雨傘，看著智雅，眼睛露出金色的光芒：忘掉這一切吧。

但眾所周知，所有女主都對男主的超能力免疫，而能免疫超能力的也注定不是一般人。再次睜眼，智雅發現自己又出現了在了車禍現場，奇怪的是出車禍的車是空的，爸爸媽媽消失得無影無踪。如果死了，就會有屍體，如果沒死，他們去了哪裡？

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建議大家在觀看的時候選白天，或者用彈幕護體，不時出現的小驚嚇對心臟不太友好。為了追踪這件事，也因為對各種怪談感興趣，智雅長大後在電視台《尋找都市傳說》節目中當製作人。一個擁有「刑警質素」的製作人。膽大，為了調查「怪談」深夜去人煙稀少的地方坐巴士。

機智，能通過各種意想不到的方式拿到指紋。細緻，一眼就能識破別人的謊言。而智雅小時候遇到的黑衣男子，就是男主李硯，一隻完美的九尾狐，他不僅美色誘人。而且頭腦聰慧，運動神經發達、武力值極高。

在陰間和陽間以公務員的身份生活，工作目標是清除隱藏在「怪談」之下的擾世者，其實就是暗殺不守規矩、做壞事的身份特殊的某某們。出手乾淨利落，所到之處片甲不留。之前是風光無限、但畫風有些「影樓感」的白頭大千山神，為了初戀雅音能夠轉世投胎，而心甘情願地在「來世出入境管理事務所」做苦力。

審判罪惡和等待戀人幾乎佔據了李硯全部的生活。但並不是長得一樣就是初戀，還需要定情信物可以對得上，所以李硯找了好久都沒找到。活到現在已經一千多歲了，難免因為年紀大而有些脫毛。因此被智雅發現了一撮紅色的毛髮，鑑定過是狐狸毛，智雅開始懷疑李硯的身份。

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李硯也因為智雅長得和他初戀一樣，對智雅格外在意。還幫著她找爸媽，在李硯的幫助下智雅將逐漸揭開父母的秘密。而他們倆的感情，讓李硯的弟弟李郎看在眼裡，氣在心頭。李郎和李硯是同父異母的關係，李郎有著人類與九尾狐結合半人半妖的血統，愛開玩笑，喜歡穿華麗時裝耍酷，但卻是個非常危險的角色。

有多危險呢？許願池邊，有一個人在許願：希望我爸媽可以同意我和女朋友的婚事。李郎笑了：你會如願的。不久之後，這個人父母雙亡。李郎參加葬禮：恭喜你要結婚了。……

李郎有著人類與九尾狐結合半人半妖的血統，愛開玩笑，喜歡穿華麗時裝耍酷，但卻是個非常危險的角色。（《九尾狐傳》劇照）

至於許願男的父母到底是不是李郎殺的，大家可以去劇中尋找答案。李朗有些「兄控」情節，他最大的不開心就是，曾經引以為傲的哥哥因為一個女人而墮落。所以，有他在，男女主的日子都不太好過。

故事講到這裡，估計大家已經找到了《結愛·千歲大人的初戀》、《鬼怪－孤單又燦爛的神》，甚至是《吸血新世紀Twilight》、《吸血新世代The Vampire Diaries》等等的影子。

單純地把這部劇當做都市神話劇，確實缺少新意還融了不少的老梗。但有位網友道出了這部劇的核心：節奏快，有懸疑，女主不瑪麗蘇（意即角色不過度理想化），每集片尾有反轉，還有李棟旭﹑金汎。劇情大眾但反轉驚喜，人設常見但色藝雙絕，確實讓人上頭。

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