Netflix必睇八套懸疑片《安眠書店》毀三觀《失蹤罪》結局神逆轉

【Netflix／安眠書店／失蹤罪／三人要守密】電影是戲劇化的現實世界，雖然許多情節在普通人眼中看來荒誕離奇，但卻在世界上見不得光的角落暗自上演。



透過電影的鏡頭，這些不被允許攤在陽光下的真相一覽無遺。以下盤點的Netflix中8部爆紅的熱門影劇，內容包含恐怖情人、邪教、賣淫文化⋯⋯等題材，每一部都毀三觀又無下限，但精彩的燒腦劇情卻又讓人無法按下暫停鍵！

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一、《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）

Netflix英國心理驚悚迷你劇《三人要守密，兩人得死去》改編自莎拉平柏羅（Sarah Pinborough）的同名小說，上映未滿一月就攻佔多國熱門排行，被視為今年上半年的最大黑馬！

劇情講述Louise在一次豔遇中邂逅了David，沒想到David竟然是她的上司，更已經有了妻子Adele，然而儘管如此，Louise還是無可自拔的愛上David，成為他的情婦，同時Louise卻也漸漸的與Adele成為閨蜜，最後，Louise意外發現這對夫妻擁有著不可告人的秘密，決定挖掘真相的她，讓自己陷入了危險之中⋯⋯

二、《失蹤罪》（Gone Girl）

《失蹤罪》為知名導演大衛芬查（David Fincher）執導的心理驚悚片，故事講述Nick與妻子Amy是眾人眼中的完美夫妻，但在兩人結婚五週年紀念日當天，Amy離奇失蹤，為了找到Amy的下落，Nick聽從警方建議召開記者會並發出協尋公告，並展開深入調查，然而，不尋常的疑點接連浮出，媒體更挖出Nick過往曾外遇、欠債等種種事蹟，Amy留下的筆記本更指控Nick是家暴男，於是Nick雇用了專辦殺妻案的律師為自己辯護，就在輿論開始轉向Nick時，Amy滿身是血的回來了，究竟Amy的失蹤與Nick有關，還是另有隱情呢？

三、《第二聲鈴響》（The Innocent）

Netflix原創影集《第二聲鈴響》探討西班牙慘無人道的賣淫文化及人性黑暗面，除了劇情反轉再反轉以外，每集皆由其中一名劇中角色出發，以第三人稱的「上帝視角」作為旁白，敘事手法令人耳目一新！

故事以男主角Mat的視角開始，他年少時因失手殺人而入獄，偶然邂逅真愛Olivia，出獄後兩人順利結婚，然而，過往的仇人在此時出現，而Olivia突然告知要前往外地出差，卻沒有飛往預定地點，還將兩人的存款提領一空，同時更傳來裸照，震驚的Mat還來不及理清頭緒，又在家中發現Olivia藏有槍枝，隨即接二連三發生的命案更讓一切變得越來越撲朔迷離，原來，悲劇的開始是幕後黑手一手操縱，但身在局中的他們，卻比主使者還失控⋯⋯

四、《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）

Netflix泰劇《莫測高深一女生》以奇幻、犯罪、驚悚的題材為主軸，探討議題涵蓋狼師、青少年墮胎、校園霸凌及上流社會的腐敗等等，每集事件皆改編自泰國真實故事，既勁爆又黑暗的劇情一再挑戰觀眾的尺度及想像！

故事主角為一個名叫Nanno的神秘女孩，每集她都會轉學到不同地方，透過她荒誕的遭遇，揭發校園生活中狼師、霸凌、輪姦輪暴、隨機殺人⋯⋯等人性最陰暗邪惡的一面。

五、《神棄之地》（The Devil All the Time）

《神棄之地》由「蜘蛛俠」湯霍蘭（Tom Holland）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等豪華陣容主演，劇情以二戰結束後、越戰發生前的美國中西部為背景，以非線性手法敘述當時為戰爭、犯罪所苦的人們，如何奮力擺脫揮之不去的恐懼及陰影。

故事講述曾參與二戰的士兵Willard，因為長期籠罩在戰爭陰影中，於是將自己寄託於宗教，而當妻子Charlotte被診斷罹癌，Willard更加走火入魔，甚至用十字架給自己上吊，尚且年幼的Arvin在失去雙親後與祖母和繼妹相依為命，但繼妹卻遭到牧師誘姦懷孕，為了避免家人蒙羞的她只好選擇上吊，而Arvin決心找出兇手替妹妹報仇，雙手卻為此一而再、再而三的沾染上鮮血。

六、《安眠書店》（YOU）

故事描述主角Joe對Beck一見鍾情，瘋狂迷戀上她，於是利用社群媒體和網路技術監視Beck的一舉一動，更進一步跟蹤、偷窺並滲透她的生活， 但兩人交往後所有的黑暗面浮現，Beck的欺騙和Joe恐怖情人的心理，導致無可逆轉的悲劇終於發生；而第二季Joe為了躲避前女友，從紐約搬到洛杉磯，意外結識了千金Love，兩人再度墜入愛河，然而看起來溫順、無害的Love卻遠不如表面上單純，甚至超出他的想像⋯⋯

七、《致命點擊》（Clickbait）

Netflix犯罪懸疑影集《致命點擊》，以探討「網路交友」為主題，引人反思網路詐欺、竊取個資及犯罪等問題。故事敘述一對感情深厚的夫妻，育有兩名愛子，某天，丈夫Nick突然遭到綁架，更被迫拿著寫上「我虐待女性，如果這個影片達500萬次觀看，我將會死亡」的字卡拍攝影片，隨著網路媒體高度關注和網友的好奇心，影片點擊數迅速衝高，那麼，Nick會死嗎？為何要綁架他？真相到底是什麼呢？

八、《幻象》（Mirage）

懸疑科幻電影《幻象》以平行時空及蝴蝶效應為主題，故事描述女主角Vera一家人搬進Nico過去的舊家，而Vera無意間觸發了時空轉換的機置，莫名地聯繫上身處25年前的Nico，Vera阻止了Nico的死亡，沒想到自己的人生卻被改變，連女兒也因此消失不見！為了救回女兒，Vera必須在72小時內回到原本的人生世界⋯⋯

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix懸疑片推薦》耗盡腦力也猜不到結局！8部後勁超強的反轉神作，再度刷新你的三觀】