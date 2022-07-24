減肥｜3日減2kg李冰冰減肥餐單　專家建議配2飲品營養均衡防貧血

中國藝人李冰冰出道28年來身材從未走樣過。她分享自己多年保持好身材的秘密，原來是蔬菜做成飯糰的「全綠套餐」，另外她還公開自己一個3日減肥食譜，3天就可以瘦1、2公斤。



台灣雲林基督教醫院營養室主任林旻樺分析全綠套餐，覺得是膳食纖維滿滿的好選擇，但是缺乏蛋白質，建議搭配無糖豆漿或牛奶，或是加進雞胸肉、茶葉蛋，營養更均衡。

李冰冰3日瘦身食譜（按圖）

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李冰冰28年身材從未走樣，分享全綠飯糰

李冰冰在演藝圈被認為是模範生，工作認真、沒有緋聞，而且生活習慣良好，從出道以來保持好身材及好妝容，美貌和身材從未崩壞過。她分享平常都吃「全綠套餐」，因為中醫說要多吃綠色蔬菜可以健脾。她在影片中說她的全綠套餐是仿效「東北打飯包」，也引起許多東北的粉絲迴響。她是用蔥、芫茜、蘆筍、西蘭花、苦菊（又稱苦苣、苦白菜）、飯和東北雞蛋醬為食材，雞蛋醬是用雞蛋加黃豆醬、蝦皮等炒成的，所有的蔬菜和飯用大白菜葉包起來，就是用菜包起來的「全綠飯糰」。

李冰冰3日瘦身食譜，3天快速瘦

另外她又分享自己需要快速減肥的「3日瘦身食譜」，感覺身材有點走樣時，連吃3天就可以很快清瘦下來。食譜如下：

李冰冰3日瘦身食譜：

第一天：早餐一個西柚與塗上一湯匙花生醬的一片全麥多士。午餐一片全麥多士加一小罐無添加水煮吞拿魚罐頭。晚餐兩片肉（近70克）、一杯四季豆、一個小蘋果和一杯竹筍。

第二天：早餐一片全麥多士、一顆水煮蛋加半根香蕉。午餐是兩片梳打餅和一杯無糖乳酪。晚餐兩個熱狗、一杯椰菜花、半杯竹筍和半根香蕉。

第三天：早餐一片低卡多士、一個蘋果和一片梳打餅。午餐一片全麥多士和一顆水煮蛋。晚餐一杯椰菜花、半杯青瓜、一杯竹筍、半根香蕉和一小罐吞拿魚罐頭。

全綠套餐最好搭配豆漿或牛奶，或加雞胸肉更均衡

林旻樺說，李冰冰的全綠套餐或稱全綠飯糰全都是蔬菜也有飯，雞蛋醬雖然有蛋，但應該加不多，只是點綴性的，可以提供能量又有很大量的纖維且熱量低，怎麼吃也不會胖。但是要注意的是全綠飯糰蛋白質太低，吃久了肌肉量易不足、無法修復受損的細胞和組織，而且很容易貧血。

所以如果是素食者，林旻樺建議應該要搭配一瓶無糖豆漿或是牛奶。非素食者建議可以在飯糰裡加雞胸肉，或是吃全綠飯糰時吃顆茶葉蛋、喝豆漿或牛奶，這樣營養更均衡，可長期維持好身材。

豆漿對身體的4個好處（按圖看清👇👇👇）

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3日減肥食譜是極低熱量又低醣飲食

而林旻樺分析李冰冰的3日減肥食譜，發現是極低熱量飲食。以她的第一天減肥食譜來看，總計一天熱量只有766大卡，比極低熱量的800大卡到1000大卡還低。分析其中蛋白質佔總熱量20％、脂肪佔35％、醣類佔45％，為低醣飲食。

她的全天熱量只有正常女性建議的1500大卡的一半，低醣又低卡，脂肪和蛋白質加起來近6成，比例又有一些像生酮飲食，會讓身體產生較多的酮體代謝水分，加上她又有喝可以消水腫的中藥茶，所以體重會掉很快，3天瘦1、2公斤是有可能的。

極低熱量食譜只適合救急，長期施行小心肌少症、掉髮

林旻樺提醒，李冰冰的3日減肥食譜只能短期「救急」用，像突然有聚餐、穿不下禮服等前採用一下沒有問題，絕對不可以拿來當每天的飲食依據。這個減肥食譜跟多年前坊間盛傳的「三總3日減重」食譜一樣，只差喝黑咖啡。極低熱量飲食減重快，但是減掉的多是肌肉組織，吃久了容易肌少症，而且營養不足，瘦下來可能同時也會大量掉頭髮、皮膚變差，閉經等等。更重要的是基礎代謝率會降低，以後愈來愈「難瘦」，減了體重也會失去健康。

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