減肥｜中年肥胖未必與年齡有關　10個生活小習慣　暗地讓身體囤肉

許多人覺得到了一個年紀，平時食量也沒特別增加，但是體重依然會上升，要下降卻難之又難。



根據研究，當我們接近中年的時候，每一年的體重會增加0.5至1公斤，雖然並不是上升太多，但累積起來就是所謂的中年發福了。會導致中年悄悄發福的，其實與我們生活中的10個小習慣息息相關，來看看你是不是也有這些小習慣吧！

「中年發福」不是必然，不想老來越變越肥，以下10個小習慣要戒：（按圖了解）

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1. 吃太快

隨着時代進步，我們的社會節奏變得快速，就連吃飯的時間也必須加快。根據研究，吃飯的速度與我們的體重有着一定的關係。吃飯較快的人會比吃飯較慢的人更容易超重與肥胖。這個原因是我們的身體需要時間來通知大腦它已經吃飽了，但是吃太快的人通常還沒感覺到飽之前就已經吃了過量的食物。

2. 水分不夠

當我們身體喝的水份不夠，就會覺得口渴，而口渴會讓我們的身體以為我們是肚子餓了，所以就會去進食。研究指出，如果能在早餐前先喝兩杯水，那麼在進食的時候所吃進的熱量會比其他人低22%，因此喝水非常重要，還能促進我們的新陳代謝。

3. 吃太多大餐

以前的人生活比較單調，應酬也不會太多。反之，現在的人社交生活繁忙，比起平淡的生活這並沒什麼不好，畢竟現在崇尚的是工作與生活平衡，但太常吃大餐或過多聚會，是讓體重上升到原因之一。

4. 坐太久

現在的辦公生活朝九晚五，長時間坐在辦公椅上，除了下圍變寬之外還很容易超重。除此之外，慢性病也會因此而積累。根據調查，每天長時間坐着超過10小時的成人會更容易早逝。

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5. 睡眠不足

想要瘦下來的人其實首要處理的一個問題就是睡眠。這是因為睡眠不足會讓腹部脂肪與內臟脂肪囤積，讓荷爾蒙產生變化也缺乏了運動的動力。

6. 生活緊繃

當工作過於繁忙，生活也可能因此而缺少了屬於自己的時間而產生壓力。研究指出，我們的壓力會間接影響腹部的脂肪。因此，如果長時間難以騰出時間放鬆自己，壓力上升的時候，就會增加身體的脂肪，尤其是在肚子的部分。

7. 蛋白質不夠

蛋白質是我們人體需要的重要元素之一，但如果平時吃東西的時候都不吃蛋白質，那很可能會變胖。這是因為蛋白質會讓我們的身體產生飽腹激素，讓我們的身體減少飢餓感，所以一旦身體有足夠的蛋白質就可以減少食物的攝取，讓你能有吃飽的感覺。另外，高蛋白飲食可以幫助身體進行新陳代謝，也能保持肌肉量。

8. 膳食纖維不夠

足夠的膳食纖維可以幫助我們控制食慾，讓我們增加飽足感。除此之外，膳食纖維也能讓我們變瘦。如果每天可以多吃14克的纖維，就可以讓身體減少攝取熱量多達10%，長期下來對身體百利無一害呢！

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9. 喜歡沾醬

很多時候，醬汁可以讓食物更加美味，也讓我們吃得更多。而醬汁往往就是高熱量的部分，就以沙拉舉例，最常用的沙拉醬在一份沙拉內，就大概有130至180卡路里，吃多了反而難以達到減重呢！

10. 吃飯不規律

我們身體的生理時鐘與我們的生活習慣息息相關。如果長時間都不規律用餐，那麼我們的食慾、新陳代謝和消化都會受影響。不想增胖那就必須將身體餓和飽的感覺先調理好，可以嘗試1410或168間接性斷食法。

中年發福不是必然發生的事，只要我們好好管理好這些日常的小習慣，除了讓我們保持美好的體態之外，還可以更加健康的生活。

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