萬千星輝2022 | 蔡思貝今年人影都冇　內地網友超心涼力數4宗罪

無綫電視（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》周日（8日）圓滿結束，視帝和視后分別由陳山聰和江美儀奪得，「最佳劇集」則毫無懸念頒給《下流上車族》。而入行近10年的劉佩玥榮膺大馬視后；陳展鵬則三奪大馬視帝。

大馬視后劉佩玥，以及視帝陳山聰。（陳順禎 攝）

不少內地觀眾都有留意今年頒獎禮，除了討論一眾得獎藝人外，有內地網友開Post不解為何會有大馬視帝后兩獎。實際上TVB進軍馬來西亞已久，直至2018年才取消《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，並改由馬來西亞觀眾網上投選最喜愛的電視角色。

陳展鵬三奪大馬視帝。（葉志明 攝）

其中有網友提議應設立一個「TVB大灣區頒獎典禮」，讓廣東觀眾投選「大灣區我最喜愛電視男女角色」，選出大灣區視帝及視后。許多網友同意道：「大灣區好多人都看TVB劇集」、「確實哈哈哈廣東廣電觀眾投票」、「笑死，同爸媽講完點解唔叫廣東人投票」、「就是咯，廣東地區看港劇的人那麼多，都沒得投票」、「內地也別落下啊」；更有人指這個獎一人一票投選更具代表性，「TBB的視帝視后大部分都給了高層想捧的人」、「tbb大部分都是內定，馬來西亞的認可度明顯更高」。

TVB執行董事黎瑞剛早前受訪表示擬在南沙打造新製作基地，談到「大灣區視帝后」，有人樂觀指：「都幾大機會有呢個獎」；TVB方面回應《香港01》指現正計劃中。

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說到要設立大灣區視后時，竟然有不少內地網友表達對蔡思貝的不滿，「再弄個大灣區最討厭TVB電視女角色：蔡思貝」、「tvb敢發，我就敢投，連我媽都討厭」、「實至名歸！今晚冇睇到佢真係心情舒暢，我都忘記有這個人了」。

有內地媒體直指TVB硬捧陳瀅和蔡思貝。（小紅書圖片）

早在今年TVB公布視后10強，內地網友將陳瀅與蔡思貝相提並論，直指二人均是「硬捧」藝人，又指幸好蔡思貝沒有入圍。

蔡思貝在內地人氣並不高。（instagram@sisleychoi）

蔡思貝之所以如此遭受部分內地網友厭惡，主要有四宗罪：其一是蔡思貝入行短短7年便奪視后，論資排輩仍未夠資格，連陳煒都未攞過，而當年她更擊敗公認樣靚演技好的龔嘉欣，惹起內定之嫌；其二蔡思貝不時受負面新聞困擾，例如學歷造假問題；其三是緋聞不斷，7年爆出15位緋聞男友，被網友稱為「姣精」；四是蔡思貝多年來仍未擺脫到與人夫王浩信的緋聞。

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