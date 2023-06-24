金馬導演游智煒竟是「強姦性侵慣犯」？女演員W：我被強行進入

台灣導演游智煒曾以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳短片，近日陸續遭多名受害者指控是性騷、性侵慣犯。游雖在22日晚間發文道歉，但影評部落客「無影無蹤」23日在臉書代受害者W發出自白、對話截圖，揭露Ｗ當年遭游智煒性侵、情緒勒索的過程。



根據自白內容，從事演員工作的W曾在2018年冬至和游智煒一起看了一場電影試片，結束後游智煒邀請W到家中吃湯圓，W不疑有他便答應了。

到游智煒家後，他以看電影做功課為由，再將W帶到房間，原先他讓W坐床上，自己坐地上，接著又說「地上不舒服」坐到床上W旁邊。

女方私訊指被姦後哭了整晚 游智煒竟這樣回應（點擊放大瀏覽）：

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W回憶：「然後（游智煒）就爬了上來。後面開始撫摸我大腿，我覺得不舒服就說我想要走了，正準備起身的時候被他壓制、強吻，從脖子開始到胸部，我被嚇哭說不要這樣，他卻變本加厲把我內褲也脫了，強行進入。」

W表示，那晚自己洗了很久的澡，「洗到熱水都變冷水了，嚎啕大哭」。W將腿上被游智煒弄出的瘀青傳給游看，對方只回「Oh my god！！」，還若無其事地跟W說「下次煎這樣的牛排」給W吃。

憤怒的W追問游智煒「難道忘記昨晚對我做了很過分的事嗎？」，游智煒竟搬出母親當擋箭牌，對W情緒勒索。W也透露游智煒用的套路都一樣，「借醉行兇、用苦肉計拿跟媽媽在醫院的合照傳給所有女生，博同情」。

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當時游智煒向W表示「剛去看媽媽有跟他聊到你，下次如果有空陪我去看她」，後來又多次約W去看試片、平安夜吃火鍋交換禮物。游智煒在W面前神情自若，W氣憤表示「實在難以置信」。

代替W發聲的部落客「無影無蹤」說，W被游智煒性侵後，第一時間找上他，在情緒崩潰的狀態下講述的事發始末，也見到W身上的傷痕。但W礙於自己演員身分害怕因此被貼標籤，故婉拒實名指控。

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「無影無蹤」也說，游智煒性騷、性侵惡行他早有耳聞，也聽說過游智煒在大型影展公然性騷工作人員：「可以見得其實業界早就對他的犯行有所耳聞，當我知道還有人願意任用他擔任導演實，自然是不可置信的，我常常在想，這些業界的前輩們對游的行徑一無所知嗎？」

游智煒先前發文貶低「#MeToo」運動，「無影無蹤」說游此舉讓所有受害者團結起來：「不僅女性，目前也已經傳出有男性同樣遭到游智煒的性騷擾。確知游智煒在2005年獲得金馬獎前就已經犯案，之後有了獎項加身之後更是變本加厲，犯案時間可能長達二十年。」

游智煒雖已被《地獄里長》劇組除名，也在個人臉書發文道歉。但道歉文中提到「用工作彌補」，讓W懷疑，游智煒不認為自己會因此失去工作機會。

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