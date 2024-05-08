寓工作於訓練　三項鐵人教練做「步兵」送貨　只為堅持喜愛之事

今年44歲的石啟右（石sir），閒時擔任「步兵」，接一些別人不會接的速遞訂單。

他是一個三項鐵人教練，透過跑步將貨物送到客人手中，在別人眼中辛苦又「惡做」的苦差，卻是他契合生活節奏的訓練。



石啟右用另類方式，堅持做自己喜愛的事情。（鄭子峰攝）

石啟右有着高挑瘦削的標準長跑身型，聊天時笑容可掬。他原本從事會計行業，大學畢業後一直忙忙忙，直至考到會計師牌，才正式開始訓練三鐵，一圓小時候的夢想，「可能因為小時候看過三項鐵人的影片，覺得這個項目有光環，告訴別人自己是三鐵運動員，感覺十分厲害。一直希望參加這項運動，不過父母希望我讀好書，所以二十多歲才開始」。

石啟右從小便希望參加三項鐵人運動。（鄭子峰攝）

會計師高薪厚職，說白點，是一門完全符合香港社會主流價值的行業，石sir卻放棄別人眼中的「大好前途」，把生活重心放到自己熱愛的事情上，「做會計時，我經常凌晨三時多放工後，到街上跑一小時然後洗澡睡覺，再睡兩、三小時又上班，我開始反思，其實我可不可以做自己喜歡的事？」

石啟右笑稱當初接觸三項鐵人，只因為覺得聽起來好像很厲害，但因喜愛一直堅持至今。（受訪者提供）

當「斜槓族」生活模式近年才走入大眾視線，石sir十五年前已開始自由工作者生涯。他成為一名三鐵教練，又考了大大小小超過100項執照，亦做過小巴司機、的士司機等，近年又當上運輸公司「步兵」，負責送貨，更將送貨工作配合跑步，寓工作於訓練。

石啟右寓工作於訓練，亦樂在其中。（鄭子峰攝）

跑步送貨，不失為一個好方法，他開始選擇一些同行不願意接的訂單。「例如荔枝角去羅便臣道、何文田、九肚山，這些通常沒什麼人搶。譬如我一會兒要去沙田教班，我便會接一張去九肚山的訂單，完成後便跑回沙田，這很適合我的生活節奏。」石sir侃侃而談。

那麼節奏更快、收入更好的外賣「步兵」又如何？石sir笑言送外賣壓力很大：「我聽過朋友被客人不斷追，最後把外賣扔了。送遞演唱會門票、紅酒便合理得多，只要送到過去就沒問題，途中還可以看看有沒有順路的訂單，很多玩法。能幫補一下之餘，又能跑跑步。」

雖然完賽成績不突出，但石啟右希望通過分享經歷，來啟發及激勵學生。（鄭子峰攝）

說回「老本行」三項鐵人，他曾兩次完成3.8公里游泳、180公里單車及42.195公里的Ironman距離，其中一次跨越226公里的比賽後僅4日，他在學生建議下又參加鄰近的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），「沒想過我可以完成，但走着走着，還在Deadline邊緣，最終僅僅在限時內衝線」。石sir自言比賽速度並不快，但這也不是運動的唯一標準，他也不會一味要求學生衝速度，即使學生只擅長三項中的其中一項，他也不會強迫對方放棄，「十幾歲這個年紀，不要被『迫死一樣』，讓他們多嘗試。有時你學到的東西，是可以互通的」。

這個世界，從來都充滿可能性。現已渡過不惑之年的石sir，當年辭職雖然被家人強烈反對，但沒後悔選擇一條不一樣的人生道路。他表示，即使再選一次，只要情況許可，還是會選擇自己喜歡的事：「如果我由29歲繼續做會計到現在，我還是在做那些事情，見識也只是那些。人生應該要見多一點不同東西，高低也好，好壞也好，這才是人生。」