Now TV獨家直播歐國盃2024　通行證最平$580　Now E不會提供直播

歐洲國家盃2024將於香港時間6月14日深夜展開,Now TV取得今屆歐國盃的香港區獨家轉播權,將透過收費電視、網站、應用程式等渠道直播51場比賽。據Now TV網站資料,Now TV客戶可以980港元購買歐國盃通行證,若符合特定條件,可享優惠價580港元。

另一串流平台Now E則暫未有直播歐國盃的安排,Now E網站首頁雖有宣傳歐國盃,但內容標明由Now TV直播。《01體育》向Now TV查詢,對方回覆稱Now E 將不會提供歐洲國家盃2024賽事通行證。



歐國盃2024直播賽程時間表 Now TV獨家直播51場 大部分深夜開波

女團COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。(袁志浩攝)

1. 哪個香港電視台直播歐國盃2024?

本地收費電視台Now TV在3月21日宣布與歐洲足協簽訂協議,獨家播放歐洲國家盃2024所有51場賽事。歐國盃2024是Now TV連續第五屆獲歐洲足協授權播放歐洲國家盃。

2. Now TV哪個台直播歐國盃2024?

歐洲國家盃2024賽事將於Now TV頻道618及/或頻道619播放/或頻道Lucky 688播放,於Now TV 服務上提供點播重溫則於賽事直播後24小時內上架,直至2024年8月14日下架。賽事通行證之有效期至2024年8月14日。

歐國盃2024︱Now TV設三條頻道直播 夥本地食肆送逾5萬張優惠券

Now TV歐國盃的評述陣容和歐國盃大使COLLAR。(袁志浩攝)

3. 誰會評述歐國盃2024?

由方栢翹、丘建威、何輝、梁冠聰、劉舜文、鄭兆聰、陳葦如等15名資深評述員作專業廣東話評述。本地足球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒,將在賽事期間擔任嘉賓評述。

在全新688頻道「Lucky 688」,由阿鵬(陳樹鵬)、網紅Will仔、專家Dickson、藍仔頭與幾位「絲打講英超」成員提供即時比賽形勢及分析等。

歐國盃2024︱港足球員任評述 陳肇麒捧英格蘭 陳肇鈞講波做自己

陳肇麒表示自己的講波風格是「做返自己,要講就講」。(袁志浩攝)

4. 如果要看歐國盃2024需要多少費用?

Now TV客戶或csl/ 1O1O/ Club Sim 月費服務計劃/ 網上行客戶可以港幣$980訂購賽事通行證。此服務費用並不包括任何安裝費用或Now TV機頂盒接駁及租賃服務收費。

COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

+ 8

5. 有沒有優惠的選擇?

如客戶透過訂購相關服務計劃以符合以下條件, 可享優惠價港幣$580訂購賽事通行證:

i. csl、1O1O、Club Sim 月費服務、網上行或 Now TV新上台客戶首次訂購每月港幣$58或以上csl、1O1O、Club Sim 月費服務、網上行或 Now TV之指定服務計劃 / 增值服務(如適用),及簽訂24個月或36個月承諾期 ; 或

ii. 指定現有csl、1O1O、Club Sim 月費服務、網上行或 Now TV客戶於現有服務 /訂購計劃升級 / 加購每月港幣$40或以上之指定服務 / 訂購計劃,及新增簽訂24個月或36個月承諾期; 或

iii. 指定現有csl、1O1O、Club Sim 月費服務、網上行或 Now TV客戶續約24個月或36個月承諾期之指定服務 / 訂購計劃,並保持現有每月服務月費不變。

此服務費用並不包括任何安裝費用或Now TV機頂盒接駁及租賃服務收費。

德國是今屆歐國盃主辦國。(Getty Images)

6. 訂購了通行證後怎樣看到歐國盃比賽?

Now TV客戶可以透過Now 應用程式 (包括「Now 隨身睇 – Now TV」手機應用程式及「Now TV 」智能電視應用程式) 和 Now TV網站使用 Now TV服務,客戶必須以已登記的電郵地址或手機號碼建立 / 登入 客戶之Now ID帳戶以收看Now TV節目內容。 如果客戶訂購賽事通行證連Now TV機頂盒計劃,或已訂購Now TV機頂盒並及後訂購賽事通行證,客戶可以透過Now TV機頂盒接收此賽事通行證之節目內容服務。

7. 在香港以外地區能否透過Now TV看到歐國盃?

不能。此賽事通行證只可在香港觀看及作私人用途。如有任何人在香港特別行政區境外或出於非私人/商業目的存取、使用或觀看賽事通行證的內容,則嚴重違反此條款和條件。

8. 串流平台Now E會不會直播歐國盃?

不會。Now E的首頁有宣傳歐國盃,但標明由Now TV直播,要到nowtv.hk訂購;按下連結後,會去到Now TV網站而非Now E。查看Now E目前提供的體育組合通行證或月費計劃,沒有一個包括歐國盃。

《01體育》向Now TV查詢,對方回覆稱:「Now E 將不會提供歐洲國家盃2024賽事通行證。然而Now TV除原有的連機頂盒服務計劃,更推出不連機頂盒選項,模式與 Now E 相同,無須裝盒、無合約期、即 Join 即睇,仲可以同時於兩部裝置收看!」

「網上訂購後可以即時透過 Now 應用程式 (包括『Now 隨身睇 – Now TV』手機應用程式及『Now TV 』智能電視應用程式) 和 Now TV網站 (https://nowplayer.now.com) 觀賞精彩賽事!使用 Now E 盒子的用戶亦可以安裝『Now TV 』智能電視應用程式,繼續收看賽事。」

Now E有宣傳歐國盃,但標明直播的是Now TV。(Now E網站截圖)

7. ViuTV會不會免費直播歐國盃?

在上屆歐國盃,與Now TV同屬一集團的免費電視台ViuTV直播了當中6場比賽,當時包括4場分組賽、1場八強及決賽。暫時未知今屆歐國盃有沒有免費直播安排,有待電視台公布。