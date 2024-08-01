何詩蓓東京奧運後開啟獎牌之門　香港首個游泳世界紀錄︱巴黎奧運

何詩蓓在東京奧運以兩面游泳銀牌，確立世界級泳手地位，自此之後她收穫的獎牌更是源源不絕，更先後成為短池和長池世界冠軍，並在短池世錦賽寫下香港歷來首個游泳世界紀錄。

巴黎奧運她先在200米自由泳摘銅，今晚她將出戰100米自由泳決賽力爭金牌，在此之前，一起重溫香港飛魚上屆奧運後的威水史。



2021年短池世錦賽100自決賽，何詩蓓力壓瑞典名將絲祖唐（左）奪金。（Getty Images）

2021年：雙料短池世界冠軍．香港首個游泳世界紀錄

何詩蓓在東京奧運後持續勇態，同年12月到阿聯酋出戰短池世錦賽包辦100及200米自由泳金牌及400米自由泳銅牌，她更在200自決賽游出1分50.31秒的新世界紀錄，成為史上首位改寫游泳世績的香港泳將，再次名留青史。截至巴黎奧運前，她依然是200自短池世界紀錄保持者。

100自決賽她以50.98秒力壓瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjöström）奪金，成為雙料世界冠軍，加上400自的銅牌，她獲選為當屆賽事最佳女泳手。

2021年短池世錦賽，何詩蓓游出世界紀錄奪200自金牌後的反應。（Getty Images）

2022年短池世錦賽，何詩蓓衛冕200自金牌。（Getty Images）

2022年：衛冕短池世界冠軍．世界盃豪取7金

2022年何詩蓓因傷沒有出戰6月上演的長池世錦賽，至10月復出參加3站游泳世界盃賽事，第一站在德國柏林已先聲奪人，連拿100、200及400米自由泳3面金牌，繼而在加拿大多倫多站再次包辦100及200米自由泳金牌、400自也摘銅，接下來在美國印第安納波利斯站再次包攬100及200自金牌，不止3站豪取7金1銅，而且在100及200自兩個主項全數奪金，未有一次失手。

2022年12月在澳洲墨爾本上演的短池世錦賽，何詩蓓在200自決賽以1分51.65秒奪冠，成功達成兩連冠，100自則以0.1秒之差飲恨，繼東京奧運100自決賽後再次被澳洲名將艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）擊敗，摘下銀牌。

2023年何詩蓓首次踏上長池世錦賽頒獎台。（Getty Images）

2023年：首奪長池世錦獎牌．亞運大豐收

去到2023年，何詩蓓的獎盃櫃上唯一缺少的就是長池世錦賽獎牌。7月26日上演的200米自由泳決賽，何詩蓓與澳洲的迪梅絲、奧卡拉瑾，加拿大的麥堅杜殊合演一場巔峰對決，「澳洲孖寶」末段放甩對手，由奧卡拉瑾爆贏同門師姐迪梅絲以1分52.85秒新世界紀錄奪金，麥堅杜殊以1分53.65秒奪得第三名並改寫少年世界紀錄，並以0.31秒之差力壓何詩蓓登上頒獎台。

何詩蓓失落200自，100自游出52.49秒佳績僅次奧卡拉瑾，終摘下個人首面長池世錦賽獎牌。9月杭州亞運何詩蓓參加6個項目，100及200自包辦兩金，50自摘銀，50蛙和兩項接力賽獲銅，個人豪奪2金1銀3銅共6面獎牌，再次走進歷史簿。10月她再次出戰3站游泳世界盃，又一次贏盡100及200自金牌，豪取6金2銀1銅共9面獎牌。從長池世錦賽、亞運到世界盃，忙碌的一年何詩蓓贏盡大賽獎牌。

2024年游泳世錦賽，何詩蓓首度成為長池世界冠軍。（Getty Images）

2024年：首成長池世界冠軍．強勢出戰巴黎奧運

2024年是奧運年，長池世錦賽改在年頭舉行，不少泳手選擇避戰，何詩蓓是較少數如常出賽的頂級泳手，也順利在200米自由泳奪金，首度榮登長池世界冠軍。她再次在100自摘銀，並在50蛙奪銅，一屆賽事儲齊長池世錦賽金銀銅牌。

之後她在美國及歐洲各地參加多項賽前，為巴黎奧運作好準備和熱身，她雖獲得5張奧運入場券，但決定集中火力只出戰100及200米自由泳兩大主項，力爭連續兩屆奧運踏上頒獎台。

何詩蓓東京奧運後獎牌榜：

長池世錦賽：1金2銀1銅

短池世錦賽：3金1銀1銅

游泳世界盃：13金2銀2銅

2023亞運：2金1銀3銅

2024巴黎奧運：暫獲1銅

