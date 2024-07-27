奧運開幕禮花絮︱法式浪漫美國、中國隊很擠迫　小國卻很舒適

2024巴黎奧運開幕禮盡顯法國人浪漫特色，今屆一大特別之處，是一改各國運動員傳統排隊進場儀式，以遊船盛載各國運動員和代表團暢遊塞納河。

有趣的是，遊船大小和豪華程度各有不同，美國隊自乘一船仍極擠迫，同樣人多勢眾的中國隊須與5個國家「夾船」，反觀加蓬、等小國很舒適，船隻的分配隨意得出乎意料。



巴黎奧運香港隊賽果｜最新消息、獎牌榜形勢持續更新｜巴黎直擊

張家朗與何詩蓓為首港隊奧運代表團。（Getty Images）

大國很擠迫

美國隊迫到恐怕快要沉船

美國代表團陣容龐大，勒邦占士、歌芙擔任持旗手，遊船雖然不算小，但人實在太多，船上眾人個個擠迫得面目模糊，一班運動明星沒有多少個被大家看見，杜蘭特等佔身高優勢的NBA球星成少數例外，加上運動員都湧到船邊又叫又跳，看直播之時予人恐怕會沉船之感。

中國要跟四個國家「夾船」

中國隊同樣人多勢眾，卻要跟另一大國加拿大，以及喀麥隆、智利、中非共和國「夾船」一起坐，可能因為容量較大，沒有美國隊那樣誇張的擠迫感。

中國要跟加拿大以及喀麥隆、智利、中非共和國「夾船」。（Getty Images）

遊船大小比例較正常的代表團：法國、英國、墨西哥、澳洲、香港

香港隊雖然要跟匈牙利和洪都拉斯兩國「夾船」，但船上位置看來仍見鬆動，兩位持旗手何詩蓓、張家朗以及一眾代表團成員均神情輕鬆愉快，不停舉手機自拍。英國、主隊法國和墨西哥也是自乘一船，就算人多因船隻夠大，感覺也不會像美國那樣密集擠擁。

英國隊遊船的人數與船隻大小比例算是較為適中。（Getty Images）

小國很舒適

加蓬快艇很寫意

巴黎奧運大會的安排很巧妙，當大國代表團的船擠擁得很，部分小國又不用跟其他國家湊在一起，例如非洲小國加蓬，代表團只有寥寥數人，自乘一架小船，就算看來有點簡陋，仍感寫意。

非洲小國加蓬代表團只有寥寥數人，自乘一架小船感覺寫意。（Getty Images）

海地豪華小船

海地代表團也是只得幾個人，跟加蓬一樣可以獨自搭一架船，不過他們這隻小遊艇看來較加蓬那艘船高級不少，坐位看來非常舒適。

瑞士遊艇極奢華

各國待遇大不同，其中一艘最奢華的遊艇，由瑞士一國獨霸。人數不會太多，遊艇看來亦很高檔和先進，加上有頂蓬，運動員在雨中都可以輕鬆地跟巴黎名勝和鐵塔自拍。