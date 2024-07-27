2024巴黎奧運開幕禮，身患重病的Celine Dion壓軸出場，整場為時4小時的開幕禮全程下着雨，這位加拿大歌后毋懼風雨站立獻唱，以法國已故歌手Edith Piaf的1950年代經典名曲《L'Hymne A l'Amour》（愛的讚歌）為開幕禮寫上完美句號。



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巴黎奧運開幕加拿大歌后Celine Dion壓軸出場，毋懼風雨站立獻唱。（Getty Images）

開幕禮導演親解為何找Celine Dion唱這歌

Celine Dion因患上罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），被迫告別歌壇，今年6月她公開患病情況，從片段可見她病重時不能自理，不能站立，非常痛苦，而且較昔日消瘦不少。不過在巴黎奧運開幕禮上，休養多時的Celine Dion穿上一身白色閃亮舞衣，昂然站立在巴黎鐵塔中間，以大家熟悉的響亮聲線獻唱。

開幕禮終結前選擇 《L'Hymne A l'Amour》這首名曲，開幕禮藝術導演Thomas Jolly表示，「開幕禮我們需要一首以愛為主題的歌曲，那就是 《L'Hymne A l'Amour》。我們都希望以這首歌來完成整個節目，第一個想法非常簡單明確——我們想請最佳歌手來讚頌愛，而這就是Celine Dion。」

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加拿大歌后唱法文歌出身

56歲的Celine Dion在2022年底表示自己確診患上「僵硬人症候群」，會導致肌肉痙攣，不單令肌肉緊繃，也對聲音十分敏感。狀況使她被迫取消原定在2023及2024年舉行的所有巡迴演唱會。她由2020年3月至今已未曾作公開現場表演。她周二突然亮相巴黎，已引來會為奧運開幕表演猜想。

Celine Dion在加拿大法語地區魁北克省出生和成長，父母都是法國裔，法文是她的母語，她初出道時正是唱法語歌曲展開歌手生涯。Celine Dion在開始走紅之際，遇上《鐵達尼號》（Titanic）這套荷里活電影，她為電影唱出主題曲《My Heart Will Go On》，令她在全球爆紅，至今這曲已成為膾炙人口的金曲。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在X發文興奮稱，「開幕禮上一個自豪的Charlemagne地區魁北克人在台上演唱！Celine Dion是加拿大的標誌人物，擁有了不起的才華。她克服了很多今晚才能現身這裏。Celine，再見到你唱歌實在太美好。」