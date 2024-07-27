巴黎奧運開幕｜施丹任務與世人幻想嚴重落差 僅作火炬「擺渡人」
撰文：陳智深
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法國國寶級球員施丹，在奧運開幕前一直被傳會負責點燃聖火，但最終他只是在整場開幕禮上都飾演着火炬「擺渡人」的角色。
法國足球傳奇施丹在開場短片出現，負責在地下鐵路網絡中傳遞火炬。
豈料施丹下一輪亮相，已是開幕禮尾聲，他手持火炬由短片跳出現實，在現場步出，當觀眾以為他有下一場「大龍鳳」甚至他會親自點燃聖火時，原來他只是將聖火傳給下一棒傳遞者拿度。
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