巴黎奧運開幕｜施丹任務與世人幻想嚴重落差　僅作火炬「擺渡人」

法國國寶級球員施丹，在奧運開幕前一直被傳會負責點燃聖火，但最終他只是在整場開幕禮上都飾演着火炬「擺渡人」的角色。



法國足球傳奇施丹在開場短片出現，負責在地下鐵路網絡中傳遞火炬。

豈料施丹下一輪亮相，已是開幕禮尾聲，他手持火炬由短片跳出現實，在現場步出，當觀眾以為他有下一場「大龍鳳」甚至他會親自點燃聖火時，原來他只是將聖火傳給下一棒傳遞者拿度。

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施丹在開幕禮末段再度登場。（袁志浩攝）

施丹將火炬傳給拿度。(袁志浩攝)

短跑名將劉易斯﹑拿度﹑歌曼尼茲﹑莎蓮娜威廉絲一同在小艇傳聖火。（Getty Images）

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