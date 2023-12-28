我們的2023︱領港足闖亞運四強　安達臣激勵球員之道：坦誠做自己

體育界2023年的最矚目大事，非杭州亞運莫屬，然而即使張家朗、何詩蓓歷史性贏得亞運金牌，也沒有如香港足球代表隊般在本地掀起一股觀賽熱潮。港足在杭州亞運接連擊敗巴勒斯坦及伊朗，創下歷來最佳的第四名成績，掌舵的是來自挪威的主教練安達臣，他2022年已助香港隊相隔56年再勇闖亞洲盃決賽周，兩次佳績背後，是靠運氣還是能力？



2023是香港足球隊先苦後甜的一年，本地老牌球會爆假波案、港足梯隊大敗予烏茲別克0：10，招人話柄，形象一落千丈。身陷其中的安達臣卻透過激勵球員，把港足頹勢扭轉過來；他上任後花時間說服有潛質的球員領取特區護照，終也在今年收到效果。總結2023年，這位教練因為香港隊而自豪，認為最重要是「做自己，坦誠面對所有人。」



踏入2024年，安達臣將迎來更重要的任務——帶領港足出戰亞洲盃決賽周，這項亞洲最高級別比賽，等同歐洲國家盃、美洲國家盃，僅次於世界盃，是港隊至今能踏足的最大型舞台，而他個人也是第一次參賽。「好好體驗，盡力做到最好」，是他最想向自己、球員、職員、球迷的話。



香港足球代表隊主教練安達臣，2023年帶領港隊再創佳績。（葉詩敏攝）

2023年是安達臣執掌港隊的第二年，前一年他在疫情、球員沒足夠訓練的情況下，仍帶領港隊打入亞洲盃決賽周，成為一時佳話。他背負着期望去展開新一年，然而港足面對東南亞球隊如新加坡、馬來西亞、越南、泰國都未獲一勝，球隊期間更不曾親自攻破對方大門，唯一入球僅來自敵軍「烏龍波」。

港足表現不振，本地聯賽更發生打假波事件。今年5月廉政公署拘捕23人，當中包括1名教練、11名球員，瓦解非法外圍賭博「打假波」貪污集團，當時消息指，香港老牌球會愉園涉案，引起廣泛關注。老實說，僅身為港足主帥的安達臣在事件上很難做點什麼，但他沒有逃避記者的問題，「為什麼他們會這樣做？為什麼香港會發生這種事？我們討論之前，應該先想想。」反問發人深省。

安達臣過去一年花心力游說球迷入場、激勵球員、說服新入籍兵為港效力。（葉詩敏攝）

對我來說球迷的定義，是不論輸贏，每一場都入場支持。 港足主教練 安達臣

說服球迷：不論贏輸都支持

香港足球的其他情況，都令曾在歐洲球壇多年、身為德甲史上首位外籍「神射手」的安達臣難以理解。例如即使他透過傳媒多次呼籲球迷入場，港隊比賽今年最高入場人數，仍停留在6月於香港大球場對泰國時的13434人，數字在亞運熱潮後不升反跌。「香港人對足球很有熱情，會關注歐洲聯賽，但在這裏，最受重視的應該是香港隊。我很驚訝在這800多萬人的城市，竟然沒有很多人支持港隊。」

在家鄉挪威、甚至其他歐洲小國，即使當地人口再少，國家隊比賽的球場都總是坐滿球員。然而有香港擁躉會抱怨票價太貴，或批評港隊經常落敗，安達臣都明白，惟他強調一件事，「球迷的定義，是不論輸贏，每一場都入場支持。」

港足有一班忠實的擁躉，但對安達臣來說人數還不夠多。（資料圖片）

說服球員：要相信自己可以贏

除了跟球迷喊話，安達臣來港後最大任務，就是「說服」香港球員，他們的水平沒想像中差、有能力創造驚喜。不論是曾陷多個月入球荒的前鋒安永佳，或是經歷過醉酒紀律風波、被禁代表港隊一年的守門員謝家榮，都受到這位教練的信任及指導，兩人最終也不負所託，在杭州亞運交出好表現。

我把與球員間的對話寫下來，之後每次訓練和會議都說一次，用他們自己說的東西去說服他們。 港足主教練 安達臣

安達臣會用各種方法去逼出球員潛能，他透露了杭州亞運港隊對伊朗前的一段小故事。伊朗身為亞洲足球強國，實力高港隊不止一線，安達臣指自己賽前問球員，球隊要怎樣做才能擊敗對手，最初沒有得到回覆，「他們不敢相信自己能贏。」

港隊球員不斷重覆對手優點，安達臣一再提出相同問題，終於有答案。有球員說要「更用力奮鬥，不要縮後，多點壓前進攻」，「我說：『對，這就是贏的方法』。我把這些對話寫下來，之後每次訓練和會議都說一次，用他們自己說的東西去說服他們，結果如何，大家都知道了。」港隊最終爆冷贏伊朗，歷史性打入亞運四強。

港足歷史性打入亞運四強。（資料圖片／袁志浩攝）

可是就算如此，這位教練不曾把所有功勞歸於自己，在擊敗巴勒斯坦及伊朗賽後，他都沒有隨職球員在場內繞圈慶祝，而是選擇一個人回到更衣室。「這是球員、團隊努力的成果，職員如隊醫、球隊管理都幫了很多忙，我叫他們出去享受球迷的歡呼、跟傳媒的鎂光燈。當所有人都說香港沒有好的新一代球員，這美好時刻對本地年輕球員來說特別重要。」

安達臣在亞運親自帶領港隊上陣，完場後卻往往沒有隨職球員繞場慶祝。（資料圖片／袁志浩攝）

我們只是香港，不能擊敗所有球隊。亞運去到淘汰賽階段，下榻酒店的餐廳愈來愈多空位，最後只有日本、韓國跟香港隊會來食飯。看到中國、沙地阿拉伯等強隊都比我們早離開，感覺很不錯，所有事加起來都令我有點自豪。 港足主教練 安達臣

港足在亞運之後接連大敗予日本跟烏茲別克，從夢境回到現實，安達臣坦言大家不必為此感到失落，「我必須強調香港只是香港，我們不能擊敗所有球隊，但最初根本沒人會預想我們能打入四強。」

在亞運期間，有一件事讓他最為港隊感到驕傲，「大部份參加亞運的足球隊都住在同一間酒店，那裏最初很多人，但至淘汰賽階段，餐廳愈來愈多空位，最後只有日本、韓國跟香港隊會來食飯。」

「只跟日韓一起食飯，看到中國、沙地阿拉伯等強隊都比我們早離開，感覺很不錯。有位香港（出生的）球員在中國隊中，加上朝鮮隊、那些曾在我麾下的球員，都比我們早離開，所有事加起來都令我有點自豪。」

安達臣（右）說服了米高（左）加入港隊。（資料圖片／袁志浩攝）

我跟能入籍香港的年輕球員說，足球生涯很短暫，10年後年紀已很大了，如果你想成為香港的球星，就要把握，否則機會會溜走。 港足主教練 安達臣

說服新入籍兵：把握機會

要數到安達臣的另一項「功績」，就是他上任後四出尋找有機會領取特區護照、在外國聯賽效力的球員。

他今年成功遊說年僅19歲的米高（Michael Udebuluzor）入籍，可見他的「說服力」，「我說他如果能進步、為港隊帶來成績，在香港可以像夏蘭特一樣有名氣。其實當時我不知道他踢得好或差，我聽過其球會教練說他是德國的新星，所以相信他在香港能當球星。」

安達臣透露尚有3至4名類似的球員，可以入籍代表香港，但對方暫不想放棄原先國籍。不過他沒有放棄，「我跟他們說，足球生涯很短暫，10年後年紀已變得很大，如果你想成為香港的球星，就要把握，否則機會會溜走。」

有話直說是安達臣的風格，也要香港球圈需要的。（葉詩敏攝）

坦率真誠，也許就是這位教練成功的要訣。他不會為了討好別人而報喜不報憂，而是直接道出問題，只是可能會因而得罪別人，但他都是想香港足球好。「我會繼續做自己，坦誠面對球員，貢獻我的經驗跟知識，跟港隊一起達到更多成就。」

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