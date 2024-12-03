F1｜傳紅牛棄用佩雷斯　角田裕毅與羅臣爭升班　Alpine提早換人

F1（一級方程式）今季只餘最後一站阿布札比站，但在這個最後的比賽周末前，車手席位再次「地震」，除了盛傳紅牛車隊終於決定棄用佩雷斯（Sergio Perez），中游車隊Alpine也宣布，最後一站會提早以杜漢（Jack Doohan）取代奧干（Esteban Ocon），惹來熱議。



佩雷斯這兩年表現令人失望，最終失去席位。（Getty Images）

多間媒體報道，阿布札比站後，佩雷斯便會離開效力4年的紅牛車隊，傳聞紅牛方面屬意青訓車手羅臣（Liam Lawson）明年做韋斯達賓的新隊友，但角田裕毅也有可能升班。

現年22歳的羅臣效力紅牛二隊RB，去年曾以後備身份頂替受傷的列卡度5場賽事，今季則由第19站的美國奧斯汀站開始正式取代列卡度，成為RB正選車手；而24歲的角田裕毅已在「細牛」出戰4個賽季，經驗豐富得多，也有機會升上紅牛車隊。

有傳紅牛希望明年由羅臣（左）駕駛紅牛戰車，但角田裕毅（右）在紅牛二隊RB已4年，經驗更豐富，也有機會升班。（Getty Images）

佩雷斯戰績低迷成紅牛失冠主因 得分幾近隊友三分之一

佩雷斯今年首5站有4次登上頒獎台，惟他在5月的美國邁亞密站後表現持續低迷，未有再上過頒獎台、也未曾再獲得過前五名。佩雷斯的隊友韋斯達賓連續第4年奪得車手世界冠軍，暫得429分，而排在車手榜第8名的佩雷斯只得152分，幾乎只得隊友的3分之1，也是紅牛車隊未能衛冕車隊世界冠、只排在第3的主因。

儘管佩雷斯在6月的時候與紅牛車隊續約兩年至2026年，紅牛車隊漢拿在今季的風波之中，也曾多番維護佩雷斯，但近日似乎終於決心「斬纜」。佩雷斯在卡塔爾站自己犯錯退賽後，漢拿亦暗示這名墨西哥車手未必留隊：「我會讓佩雷斯自己做決定，無論留或不留，都沒人會逼他，當然，這處境對他來說並不好過。」ESPN指，佩雷斯今年簽下的合約意味紅牛不能直接踢走他，但可讓他出任紅牛品牌、而不限於車隊的宣傳大使。

奧干在Alpine失勢，最終轉投哈斯車隊。（Getty Images）

Alpine車隊周一（2日）亦宣布，在阿布札比站將由杜漢取代奧干出戰，奧干會提早離隊，但就可以為哈斯車隊參加在阿布札比站後的季後測試。

今年6月，Alpine已宣布明年會以杜漢代替奧干，奧干明年開始則會為哈斯車隊出戰。然而，奧干畢竟已效力Alpine近5年，也是這支前身為雷諾的法國車隊在2021年易名Alpine後，至今唯一的分站冠軍車手，上月在巴西站也奪得亞軍，加上Alpine仍需保住車隊第6名的位置，在最後一站前有此決定也令人驚訝。

杜漢（左）在阿布札比站將作F1處子戰，其父是MotoGP五屆世界冠軍米克杜漢。（Getty Images）

來自澳洲的杜漢是MotoGP五屆世界冠軍米克杜漢（Mick Doohan）之子，曾是紅牛青訓，2022年開始成為Alpine青訓車手，暫未出戰過F1賽事，意味阿布札比站將是他的F1處子戰。