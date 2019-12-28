【行山．01山記】「麥徑40」最終回行千島湖　見證樹蜥變身做石屎

在10段麥理浩徑中，記者一直不太想行第10段的下半段，因為常常聽說屯門的引水道山路很沉悶。在上周末的「麥徑40」活動中，首次踏足這段出名沉悶的山路，但其實細心觀察的話，這段路其實有不少有趣的地方，遠望可見雄偉青山，近看不同動植物，是一條適合新手的長程路線。

今年是香港最長遠足徑麥理浩徑成立40周年，所以《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，由3月起每月走一段麥徑，至上周末（12月21日）舉行最後一次活動，由麥徑終點屯門出發，逆走第10段至元朗大棠，完成整個計劃！

在上周末「麥徑40」最後一次活動，一行人在屯門合照。（顏銘輝攝）

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麥徑40計劃前，我已經行過大部份的麥徑，唯有屯門到掃管笏的第10段下半段仍未行過，一來屯門離家甚遠，交通不便，二來常聽山友說，這段路在引水道旁，十分沉悶。上周末的活動，終於給我動力去探一探這段路。

由屯門市中心出發，很快就行到麥徑的終點，即是標距柱M200的位置，原來不少參加者都對M200慕名已久，紛紛打卡留影。我係SporTi專頁的Canetti及Hikipedia 山上。山下的Kylie及Avis也來了一起行。行上一段樓級後，開始踏上引水道路。這段路由屯門到掃管笏，長約6公里，是平坦的馬路，伴引水道而行，幾乎沒有上落斜。

野外動向的導師Antipas沿途向參加者介紹動植物。（顏銘輝攝）

從路況而言，這段看來有點悶，但野外動向的導師Antipas對山路兩旁的動植物有敏銳的觀察力，就連有保護色的動物，也逃不出他的法眼。他發現馬路及引水道之間的石壆上，有一條變色樹蜥！

Antipas指，他最先在枯葉沙泥地上見到這條變色樹蜥，那時牠的身體是黃色的，但牠之後跑到石壆上，就變成灰色，與石屎混為一體。各參加者紛紛拿出手機拍照，而變色樹蜥亦相當「合作」，一直伏在石壆上曬太陽。

馬路及引水道之間的石壆上，有一條變色樹蜥。（顏銘輝攝）

據漁護署介紹，變色樹蜥是香港唯一一種樹蜥，其頸背表面有特大脊鱗，喜歡在天氣和暖的日子曬太陽。

此外，Antipas發現引水道的對面有豬籠草，見到捕蟲籠及籠蓋，而且適逢豬籠草開花。豬籠草吸引昆蟲入捕蟲籠，之後用籠中的消化液殺死昆蟲。Antipas還向參加者分享，他在馬來西亞見過一款吸引蝙蝠的豬籠草，但牠並不是食蝙蝠，而是蝙蝠的糞便。

引水道的對面有豬籠草。（顏銘輝攝）

除了動植物外，這段路旁會有一些健身設施，增添玩味。風景方面，有幾個位置可以清楚見到整座青山，是個影相打卡的好地方。

這條引水道路上，可以清楚見到對面的青山。（顏銘輝攝）

行完6公里的引水道路，便進入大欖涌水塘的環塘馬路，再駁山徑，接上漁護署新建的千島湖清景台。雖然當日天色灰暗，影相不太靚，但清景台上人山人海，大家都排住隊影相，很多時影相都難免影到其他遊人。

這條路線的設計，原本打算可以一條路行兩個靚景點，行完清景台，就到大棠的楓香林看紅葉。然而，行到大棠，紅葉凋零，便離開麥徑，沿大棠山道下山，完成全程約16公里路，亦完成了麥徑40的活動。

幾經辛苦，終於排到隊，可以在千島湖清景台影相。（顏銘輝攝）

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「麥徑40」之前9次活動詳情：

第一次活動：西灣亭---->北潭涌（31/03）

【行山．01山記】「麥徑40」第一擊行浪茄 風災後破落中的生命力



第二次活動：西灣亭---->北潭坳（20/04）

【行山．01山記】「麥徑40」行大浪西灣 01SOLar三女將雨中趕路



第三次活動：北潭坳---->水浪窩（25/05）

【行山．01山記】「麥徑40」第三回登雞公山 考察行山徑沖蝕實況



第四次活動：水浪窩---->沙田坳（08/06）

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第五次活動：沙田坳---->大埔道（13/07）

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第六次活動：大埔道---->城門水塘（24/08）

【行山．01山記】「麥徑40」第六回馬騮山 酷熱中看漁護署新建設



第七次活動：城門水塘---->鉛礦坳（21/09）

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第八次活動：荃錦坳---->鉛礦坳（26/10）

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第九次活動：荃錦坳---->大棠（23/11）

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透過這10次活動，一年內走畢100公里的麥理浩徑，有種不真實的感覺。一年前，還覺得漫漫長路，遙不可及，但不經不覺，每月一次，那就行完了。

這次麥徑40的活動令我增廣見聞，認識了沿路的生態，由第一次活動在浪茄見到蝌蚪，之後第二次在雨中見到像棉花糖的沫蟬幼蟲，到最近兩次認識吊裙草及變色樹蜥。行山不但是行，還能夠豐富知識。

這次麥徑路上，還見到香港郊野上的一些問題，例如行山徑的消耗及水土流失，雖然在第3段及第4段的路上，已經見到漁護署的工友及義工努力的成果，但爛的路仍然有很多。

參加者在大棠燒烤場合照。（顏銘輝攝）

行完整條麥徑，就會發現香港野生猴子的版圖相當廣，踏入麥徑第5段，行到獅子山一帶，已經有猴群出沒。金山及城門當然是猴群處處，但想不到行到大帽山近荃錦坳都有猴子。儘管當局盡力宣傳，但行山途中仍見到有行山人士餵猴子。

最開心的是，還是在10次活動中結識了很多新朋友，特別感謝野外動向的Jan、Tom、Antipas及Hendy，全靠他們的野外知識，豐富每一次的旅程，令行山變成一種學習。