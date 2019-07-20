【行山．01山記】「麥徑40」第五回仙女惡鬥猴子　拾回膠袋險被襲

香港猴子繁殖及擴散程度驚人，「馬騮山」以外，香港多個山頭都輕易找到猴子的足印。 即使漁農自然護理署不斷宣傳「切勿餵飼猴子」的訊息，仍未能杜絕人們依然顧我。 「麥徑40」計劃第五回活動經過香港回歸紀念亭發生一件事，令筆者反思。每一個動作都會造成連鎖效應，每個人（包括筆者）都應先想清楚才做決定。

由《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，上周末舉行第五回活動，由慈雲山經獅子山到大埔公路作結。路上經歷天晴、天陰、驟雨，當中發生一件「仙女」與猴子的互動事件，令筆者希望借此平台再宣揚「切勿餵飼猴子」的重要。

由《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，上周末舉行第五回活動，由慈雲山經獅子山到大埔公路作結。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山工作後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

今次活動是於慈雲山法藏寺集合，一行廿多人熱身後，沿馬路緩緩上山，較上一次（按此觀看︰「麥徑40」第四回登昂平 行到爆偈的心路歷程）輕鬆得多，隊頭與隊尾的距離較緊密。經過觀音佛堂，在沙田坳的士多補給後， 野外動向Hong Kong Discovery導師Antipas在獅子山郊野公園的牌前，介紹猴子的來源及歷史︰「香港引入的獼猴是用作控制水塘附近、對人體有毒的植物馬錢，馬錢果實跌入水中會對污染水源。獼猴不會因食用馬錢果實而中毒，因此被引入。」

有遊人以餅乾連膠袋擲向猴子，猴子立即大快朵頤。（顏銘輝攝）

猴子在香港郊野公園十分常見（按圖放大）▼

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根據漁農自然護理署2019年1月統計，香港野生猴子約有1800隻，但不少遊人或行山人士的行為，助長了猴子開枝散葉。Antipas直言不要餵飼猴子︰「大自然食物多寡決定猴子數量，如果用人為方式增加猴子的食物，就等於移除大自然對猴子的限制，猴子就會不斷繁殖，對猴子及遊人都帶來風險。猴子與人類會有衝突，有機會搶人類的食物，甚至襲擊人類，對雙方都不是好事。若人類主動餵飼，會令猴子把人類與食物聯上關係，當知道人類出現時會帶來食物，就會主動靠近人類以尋求食物。」不難察覺香港的猴子不怕人類，正是惡性循環的結果。

沿路登山，一行人決定在獅子山山腰的香港回歸紀念亭大休，帶隊的導師多次提醒大家進食時小心，勿讓猴子有機可乘，怎料這是諷刺一幕之前的序曲。

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漁農自然護理署建議有3點，包括切勿餵飼任何野生動物，妥善處理房外垃圾，民居附近的果樹要收割果實避免猴子覓食。（顏銘輝攝）

在回歸亭附近十米內，一直有不少猴子蠢蠢欲動。一名不相識的中年女子由望夫石方向走到回歸亭，邊行邊把餅乾像「仙女散花」般扔向樹叢，除了餵猴子以外也想不到這舉動的其他意圖。後來她一手把一袋餅乾連膠袋擲向一隻猴子方向，令猴子輕易撕開膠袋，從中拿取食物。此舉令在場不少人不滿，始終在郊野公園棄置膠袋不是好事，有人善意提醒︰「唔好連膠袋都扔埋出去好喎！」

餵猴子的女士初時笑笑口，在場多人都向她解釋「切勿餵飼猴子」的原因，指初心無論如何，都不代表餵猴子對環境好。「仙女」或自感不好意思，一心從既得利益的猴子手上取回膠袋。只見她衝上前，與那隻猴子距離只有5米左右，眾人即時勸導仙女不要冒險，「你返黎啦，好危險呀，隻馬騮可能攻擊你。」

野外動向Hong Kong Discovery導師Antipas在上山前，提到猴子引入香港的歷史，想不到不久後便出現驚險的「仙女大戰猴子」。（顏銘輝攝）

危急關頭，「仙女」的友人大喝一聲，令在場的人無奈感突破新高︰「唔好咁大聲！佢知道自己做緊乜！」事實上，那隻猴子正在進食，見到人類上前有機會感到受挑釁，或會襲擊手上手無寸鐵、只有一個背囊扮盾的仙女。幸好猴子受驚後逃走，仙女以勝利者姿態帶同膠袋「凱旋」，邊行邊說︰「我哋行山就最環保……用膠袋入起晒垃圾先走。」猴子今次沒有攻擊人類，卻不代表以後每一次都這樣走運。

這隻猴子的神情十分特別，帶了一點厭世的感覺。（周立賢攝）

「仙女」短短幾個舉動，已違背了漁農自然護理署8點注意事項其中5項，令在場人士既無奈又為她的安全而擔憂。幸好最後她沒有受傷。

1︰切勿餵飼猴子

2︰切勿在猴子前手持背心膠袋

3︰不可釘視猴子，四目交接是挑釁猴子行為

4︰不要向猴群拋擲食物或物件

5︰不要走近或觸摸猴子

漁農自然護理署對遇上猴子時的8點注意事項。（漁農自然護理署網頁截圖）

香港的猴子分成30個猴群。種類分為獼猴（Macaca mulatta）、長尾獼猴（M. fascicularis）及兩者的雜交種。漁農自然護理署指人類過度餵飼，令本地猴子急增，而且接觸頻密更令部分猴子不再畏懼人類。不少餵飼人士以膠袋載住食物，令猴子聽到膠袋聲就聯想到食物，更有些會主動攻擊或搶走人類手上的膠袋。

漁農自然護理署建議有3點，包括切勿餵飼任何野生動物，妥善處理房外垃圾，民居附近的果樹要收割果實避免猴子覓食。

野外動向Hong Kong Discovery3個導師合作無間，活動十分流暢。（顏銘輝攝）

這次事件無人受傷，但警醒了筆者一個道理「每個人、每個動作都有影響力」。做好自己，再令同行的人、甚至山上遇到的人都理解「切勿餵飼」的重要性，這是必須一直宣傳的訊息。猴子過度繁殖非一時三刻可以解決，但只要每人多走一步，尋覓到對人類及野生動物都舒適的環境，並非不可能。