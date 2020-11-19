【歐國聯】英軍金童科頓魔術腳球迷心心眼　醜聞解凍後即梅開二度

英格蘭在歐國聯最後一場分組賽4：0大勝冰島，賽事最佳球員是阿士東維拉隊長基亞利殊，不過最令人廣為談論的，卻是菲爾科頓（Phil Foden）。 這個20歲曼城中場小將一記黐波再轉身高速過人，如魔術腳一樣的神技令人驚嘆。早前因一次醜聞被逐出國家隊，到今仗解凍復任正選後即梅開二度，他說要多謝一個人。

江山代有金童出，英格蘭國家隊向來踢法較為粗枝大葉，因此每當有技術細膩視野出色的中場指揮官出現，定必成為大眾的香餑餑被捧在手心裏。昔日有加斯居尼，然後是朗尼，下一個英軍金童，可能已經出現——說的不是基亞利殊，而是再細一輩的科頓。

維拉隊長固然表現突出，科頓在球場上往往有令人意想不到的驚喜。就如今仗有一球，皮球在半空中高高落下，科頓在千鈞一髮之間出腳往球一撥，然後立即轉身加速過人，動作流暢瀟灑，有球迷以法國名將施丹昔日扭過對手的片段比對，頗有異曲同工之妙。

【科頓「施丹式」魔術腳過人連環圖】（按圖放大）

【科頓「施丹式」魔術腳過人片段】

Phil Foden is magic 😎 pic.twitter.com/zjxCBmFzvJ — City Chief (@City_Chief) November 18, 2020

比賽尾段科頓先在禁區內以一記割草式勁射取得國家隊首個入球，之後再在禁區外拉弓抽射再入一球，梅開二度助英格蘭4：0大勝一場。事實上，英軍今仗場上一次過出盡基亞利殊、美臣蒙特、科頓和沙卡四個年輕攻擊型中場，各人均活力十足，踢出水平。

在直播室內一眾名宿均對科頓讚口不絕，加歷查稱：「英格蘭基本上不會製造出像科頓那樣的球員，因此他才令人如此興奮。」前曼聯隊長堅尼則指，科頓令他想起史高斯，「現在球員不被鼓勵遠射，要取得一些有把握的入球。」堅尼讚揚，「他只有20歲，表現出色。幾個月前他才犯下一次錯誤，該會為今仗表現高興，前途無限。」

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【英格蘭新金童——科頓】（接圖進入）

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「人生中最難過時刻」

堅尼口中的犯錯，說的是科頓今年9月英格蘭在歐國聯作客冰島一戰期間，跟曼聯新星格連活特一起在當地「帶女上酒店」事件。醜聞曝光後，英格蘭足總以二人違反隔離令，驅逐出國家隊，當時一度令人憂慮事件會影響他們在國家隊前途。

科頓錯過9月作客丹麥，以及10月的另外3場歐國聯賽事後，英軍主帥修夫基隨即在11月份的賽事前再次召他入伍。「老實說，那是我人生中最艱難時刻」，科頓感激修夫基對他不離不棄，「在這個最需要領隊信任的時候，他仍然信任我和起用我，對我意義重大，我很高興能夠以入球和好表現來報答他。」

科頓9月時曾「帶女上房」，被拍下露股不雅照，一度被逐出國家隊。（網上圖片）

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