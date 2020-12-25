【英超Fantasy】昔日意援百花齊放　良將凋零只剩3人馳騁

英超自1992年成立以來，經歷了28個球季，先後有76位意大利球員登陸，誰是歷來最佳呢？數月前英超官網一項網上投票顯示，車路士傳奇人物蘇拿（Gianfranco Zola）獲得60%球迷支持，壓倒性榮登「票王」，著名足球評述員陳葦如表示，蘇拿這類矮小靈活型前鋒，昔日在英格蘭球壇甚為吃香，反而柱躉式中鋒卻因踢法問題，難有出頭天。

英超史上76名意大利球員，你認得幾多個？

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英超歷來首位意大利外援，要數到1995年加盟諾定咸森林的施蘭斯（Andrea Silenzi），他踢了兩季，上陣僅得12次，曾被評為英超史上百大「水貨」前鋒，不過其後登陸的名字，如維埃里（Gianluca Vialli）、拉雲拿利（Fabrizio Ravanelli）及林巴度（Attilio Lombardo）等都是響噹噹人物，但若論到最具影響力相信非蘇拿莫屬，蘇拿在1996至2003年，合共為車路士上陣311場轟入80球，數據不算太「標青」，惟其踢法細膩、罰球了得，能傳善射，加上閱讀球賽能力強，能夠帶動球隊，亦可提高比賽可觀性，因此深得車迷歡心，2003年，他被藍戰士球迷選為歷來最佳車路士球員，及後更獲英國頒發OBE勳章，表揚他對英格蘭足球的貢獻，場內場外，「矮腳虎」蘇拿的地位都舉足輕重。

蘇拿效力車路士期間，深得球迷歡心，是少數在英超取得成功的意大利球員。（Getty Images）

另一個分量十足的意兵便是迪肯尼奧（Paolo Di Canio），他在英格蘭踢過3間球會，最具代表性當然是韋斯咸年代，腳法細膩、射術一流，2000年贏溫布頓2：1一役，他在禁區內凌空交叉腳窩利抽入遠柱堪稱經典，這腳更成了該季英超最佳金球。迪肯尼奧性格火爆，場上經常與球證理論，惟他感染力強，因此領隊哈利列納仍將隊長臂章交托在迪肯尼奧身上，希望他帶領一眾小將成長。感覺上迪肯尼奧惡形惡相，但他卻是球場上的真君子，2000年一場聯賽對愛華頓，因對方門將保羅謝拉特受傷，他竟放棄射空門機會，拿起皮球並要求球證吹停賽事讓對方治療，此舉獲各界高度評價，國際足協更頒發公平競技獎以示表揚。迪肯尼奧效力錫周三、韋斯咸及查爾頓時，雖然沒有為球隊取得什麼豐功偉績，亦曾拒絕費格遜邀請轉投曼聯，未能取得更高成就，但他留下的鬥心、態度與每個入球片段，着實令球迷難以忘懷。

迪肯尼奧射術精堪，其射門往往令門將措手不及。（Getty Images）

「老鼠仔」前鋒還有卡邦尼（Benito Carbone），1996至2002年期間，他效力過錫周三及巴拉福特等5支英格蘭球隊，人仔細細，但腳腳七注，亦可墮後校炮，落場必有貨交，基本上是中下游球隊的進攻靈魂。陳葦如表示，這類矮小的意大利前鋒，當年靠着上乘技術、扭轉球賽能力，可以在英超立足並成為球隊主力，掀起過一場「意式旋風」，然而，過去亦曾有不少失敗例子，如蒙迪拿（Vincenzo Montella）曾在2007年由羅馬借到富咸6個月，惟不受領隊重用，結果黯然離開重返意大利；踢法相似的羅斯（Giuseppe Rossi），命途差不多，無論在曼聯還是紐卡素也被投閒置散，轉投維拉利爾後雖一度發光發亮，但卻又經歷重創一度長唞，及後已無復當年勇，令人惋惜。

卡邦尼曾效力多支英超中下游球會，包括圖中所見的巴拉福特。（Getty Images）

矮小的意大利前鋒要揚名英超困難重重，柱躉式中鋒更是難上加難，其中一個悲情人物便是卡沙拉基（Pierluigi Casiraghi），他1998年加盟車路士，可惜雷聲大雨點小，僅為藍戰士上陣10場入1球，致命傷是對韋斯咸時與對手門將希斯納相撞，十字韌帶重創，做了10次手術也未能復元，最後與球會解約，黯然掛靴。

卡沙拉基在車路士的歲月悲慘，僅上陣10場入1球，最後更要黯然掛靴。（Getty Images）

卡沙拉基遭遇悲慘，其他高大中鋒，如曼城的哥拉迪（Bernardo Corradi）、曼聯的馬捷達（Federico Macheda）、狼隊的古當尼（Patrick Cutrone）及史雲斯的柏路斯基（Alberto Paloschi）亦只能在英超曇花一現，何解呢？陳葦如認為，此類意大利柱躉式中鋒，靠身形、頭槌數糊，但在英格蘭球壇比比皆是，加上英超守衛，特別是中堅，大多是硬淨力量型，毋懼同樣「大件頭」的對手，因此意籍柱躉中鋒難以適應這種對抗性強的踢法，反而竄擾力強的矮細前鋒，可以靠靈活走位搵機會，然而，高大中鋒在英超並非沒有生存空間，除了能力、際遇以外，個人選擇亦頗影響前途，巴洛迪利（Mario Balotelli）便是當中的佼佼者，他效力利物浦及曼城期間受到重用，腳法、力量及速度兼備，惜獨欠EQ，引起不少麻煩，最終成為球壇浪人，現已淪落至意乙的蒙扎（AC Monza）。

至於身高1米94的柏利（Graziano Pellè），為修咸頓披甲兩季偶有佳作，不過2016年他選擇轉戰中超，投效山東魯能，未能進一步在英超顯現實力，叫人有點可惜。最新一員，要數到摩斯堅恩（Moise Kean），這位20歲小將，在愛華頓表現平平，今季外借到巴黎聖日耳門，披甲11仗已入7球，表現更勝效力「拖肥糖」，當然，兩地聯賽風格與水平差異甚大，堅恩重返英超有否脫胎換骨的演出才是最重要。

堅恩有速度兼步大力雄，惟在愛華頓表現一般，未能搶得正選。（Getty Images）

除了前鋒，亦有不少意大利守衛得到英超中下游球隊賞識，如奧邦拿（Angelo Ogbonna）已成韋斯咸必然正選，辛頓（Davide Santon）過往亦曾效力紐卡素一段頗長時間，早年亦有比斯東尼（Alessandro Pistone）穩坐愛華頓正選，陳葦如表示，能夠出國搵食的意大利守衛有一定質素，他們普遍的際遇也不錯，當然也有例外吧，馬特拉斯（Marco Materazzi）1998年球季便加盟愛華頓，但當時年少氣盛，上陣27場3度被逐，最終僅僅效力「拖肥糖」一季後便重返佩魯賈；彭路基（Christian Panucci）在英超「壽命」更短，2000年由國際米蘭外借至車路士，僅僅8次披甲，半季後便極速轉投摩納哥，最後加盟羅馬才留效了8年。

彭路基曾在車路士度過半季。（Getty Images）

英超合計76名意大利外援還未數及中場與門將，滄海遺珠包括柏堤（Nicola Berti）、文仙尼（Roberto Mancini）、迪馬堤奧（Roberto Di Matteo）及古迪仙尼（Carlo Cudicini）等，昔日意兵在英格蘭球壇百花齊放，但現時僅得3人仍在馳騁，除了剛提及的韋斯咸中堅奧邦拿外，其餘兩人都是效力車路士，佐真奴費路（Jorge Luiz Frello Filho）算是機會較多，今季聯賽8次上陣，取得3入球兩助攻，相反，同胞兼隊友艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri dos Santos），因芝維爾（Benjamin Chilwell）受傷，今季才可兩度落場。時移勢易，究竟是現今意大利球員質素參差，未符合要求，還是英超球會的「口味」改變了呢？這是一個很有趣的課題。

英超現時僅存3名意大利外援：

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：

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