香港田徑錦標賽｜陳俊浩400米封王　轉項半年大躍進冀今年破港績

香港田徑錦標賽第一日，港隊的陳俊浩在男子400米以47.66秒衝線，力克韓國跑手金允侯奪金，與塵封10年的香港紀錄塵封只差不足0.4秒。

翻查往績，陳俊浩今年之前甚少參加400米賽事，全是短距離的100米、110米跨欄、200米，更是首度出戰香港錦標賽的400米項目，而這名21歲的「新人」初次登場即膺香港冠軍。

比賽從100米到一個運動場圈，陳俊浩更悟出人生道理。



陳俊浩（右）力克韓國跑手，在男子400米封王。（廖雁雄攝）

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香港錦標賽男子400米初賽，全場只得港隊代表陳俊浩與韓國跑手金允侯的時間在49秒內，兩人以總成績首兩名晉級，在決賽再度鬥法，二人由頭鬥到尾，陳俊浩以47.66秒率先衝線，韓國跑手則以0.47秒後再終點。

陳俊浩首次在香港錦標賽參加400米即封王。（趙子晉攝）

陳俊浩的名字在本地田徑界是有點陌生，嘗試在網上世界尋找他的資料。在世界田聯的網站，陳俊浩在今年前的數據，完全沒有400米的成績。踏入2025年，陳俊浩才正式轉戰400米，剛在上月底的全國田徑大獎賽創下個人最佳時間的47.87秒。這名「新人」在香港錦標賽再推前PB至47.66秒，與香港紀錄的47.28秒只差0.38秒。

陳俊浩與香港紀錄只差不足0.4秒。（廖雁雄攝）

21歲、正就讀香港浸會大學體育及康樂管理課程四年級的陳俊浩，由小學起接觸田徑，在中學時代專注跨欄，卻發現自己能力不及身邊的隊友，他決定棄跨欄，轉戰100米及200米，始終與其他隊友還是有距離。

練習田徑多年，陳俊浩縱然浮浮沉沉，曾經訓練得過且過，但他依然對田徑相當熱愛，他希望在田徑創一番成績。與教練鄧漢昇商量後，他在去年決定改變，從以往跑的短途100米、200米，轉戰400米。「我在上年的港運會初次跑400米，當時是玩票性質，加上教練鼓勵下，我跑出48.2秒，好驚喜，感覺好新鮮，誤打誤撞開啟了400米的旅程。」

48.2秒，若以這個時間參加上年的香港錦標賽也可奪冠，今年真正成為香港冠軍，陳俊浩笑指是「有點新手運」。陳俊浩從上年11月正式訓練400米，僅半年時間便跑進48秒內，與香港只差不足0.4秒，這個「新人」絕不簡單，他謙稱：「因為近期練習多了。」

陳俊浩今年轉戰400米後，戰績直線上升。（廖雁雄攝）

100米講求爆發力；400米既要有速度，又要有耐力，是兩個截然不同的項目，陳俊浩認為兩項的最大差別是意志，而他功歸於教練鄧漢昇，「400米很辛苦，去到後段就是捱，十分考驗意志力，教練鄧漢昇用不同的方法推動我，要學懂如何自我推動才可有好成績，畢竟落場跑的就只有自己。」

400米要捱，但陳俊浩捱得有價值，他在這項目找到成功感，由學會捱到享受捱，這一圈運動場圈的距離讓他悟出大道理，「在400米捱是基本，若然我每步都加一點力、快0.01秒的話，結果可以完全不同。說到底，成功與否關乎自己態度，只要擺個心去練，就算練得多辛苦也堅持下去，最後有得著的都是自己。以前覺得捱好辛苦，現時慢慢學會捱，更有點喜歡捱苦，捱得苦在生活、學業上都有幫助。」

說起捱，陳俊浩愈說愈起勁，他說起David Goggins，這位來自美國退役海軍，如今是勵志演說家，他試過一個人完成過百公里的超級馬拉松，更是陳俊浩的偶像。至於男子400米的香港紀錄保持者陳嘉駿也是「捱」的佼佼者，「聽教練講他（陳嘉駿）都好捱得，說跑10個200米就做」，陳俊浩更想跟隨對方的步伐，挑戰塵封10年的香港紀錄。

陳俊浩認為400米要捱是基本，而他慢慢享受捱的過程。（趙子晉攝）

「今槍是我人生第2次跑進48秒內，目標在（今年）下半年跑入47秒內。若然與較高水平的跑手同場，必定可以再推動自己，我有信心可以在47秒內完成，打破香港紀錄。」在陳俊浩而言，打破香港紀錄似是時間問題，他笑言似乎有點太囂張，但當初轉項400米時，鄧漢昇與他已有時間表，打破港績是其中一項，如今進度是意料之內。

本月底韓國舉行的亞洲錦標賽、7月在德國的世界大學生運動會，陳俊浩認為是破紀錄的大好機會，而他坦言，跑進47秒內，在亞洲才可與其他跑手競爭。除了400米，陳俊浩還會角逐400米跨欄，他亦不會因為400米有好成績，而放棄100米及200米，他最想做到的是可以3項都「跑得到，跑得好」。