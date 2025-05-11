NBA季後賽勇士缺居里畢拿獨力難支再負木狼　塞爾特人奪關鍵勝仗

NBA季後賽西岸準決賽第三戰勇士對木狼，勇士在主將史提芬居里（Stephen Curry）繼續因傷缺陣下，就算有主場之利，畢拿（Jimmy Butler III）獲全隊最高的33分，另加7籃板和7助攻，仍以97：102敗陣，系列賽從領先一場，變成落後1：2。最新消息指，居里最快要到Game 6才能復出，勇士如要出線必須另覓贏波方程式。

至於連續兩仗在第3節領先20下遭對手反勝的塞爾特人，終在東岸準決賽對紐約人取得勝利，作客以115：93扳回一城，場數終近至1：2。



NBA季後賽︱勇士再缺居里，畢拿獨力難支再負木狼。（路透社）

格連滿犯被逐 木狼控制比賽最後階段

居里在對木狼的系列賽首戰只打了13分鐘就因為左後大腿筋拉傷退場，連續兩場缺陣。勇士今場頭3節與木狼得分緊咬，第4節餘下5分鐘勇士僅以82：84落後兩分，不過祖蒙特格連（Draymond Green）在這個關鍵時刻18秒內兩度犯規，6犯被逐，木狼從此控制比賽。

NBA季後賽︱格連第4節尾段6犯離場，間接導致勇士失守落敗。（路透社）

愛華士（Anthony Edwards）攻入36分，蘭度（Julius Randle）更取得24分、10籃板和12助攻達成「三雙」， 以102：97挫勇士，取得場數2：1優勢。

木狼教練芬治（ Chris Finch）賽後說，「現在我們於關鍵時間贏得控球權爭奪戰，不會輕易犯下失誤失去控球權，我們也不會放過任何一個爭奪皮球的機會。」他又大讚蘭度今仗的「力量和決心」「他一開始已經很進取，在防守上施展巨大能量，毫無疑問他交出一場完美表現。」

NBA季後賽︱木狼愛華士（Anthony Edwards）攻入全場最高的36分。（路透社）

勇士缺居里 畢拿獨力難支

勇士當務之急，就是要盡快找到沒有居里下的贏波方程式，否則周一主場Game 4如再敗陣，便會陷入出局邊緣的劣勢。卡爾教練認為，勇士的防守已做得很好，才能將木狼限制在102分，「可是蘭度和愛華士都在下半場爆發，我們不太能夠看管他們，尤其是第4節，那正是勝負分野。」

居里不在陣，畢拿挑起得分重擔，26次起手中12球，三分球4射2中，罰球9射中7，共獲33分，卡爾讚揚：「占美真是神奇，他為我們控制比賽，讓我們有機會獲勝，可惜我們未能終結球賽，但占美整晚也很出色。」

NBA季後賽︱勇士缺居里，新星古明加能否挺身而出？（路透社）

居里傳Game 6才能復出

居里對勇士舉足輕重，但Game 4、5目前看來上陣機會不大，最新情況估計Game 6是較有可能的目標，然而勇士能否捱到那場都成問題，畢拿獨力難支，陣中其他球員亦必須挺身而出。

失去居里的強大得分能力，勇士陣中或許已有一個上佳替補方案——22歲新星古明加（Jonathan Kuminga）對木狼的3場比賽，上陣時間愈來愈長，得分亦愈來愈多：首仗13分鐘攻入7分，上場26分鐘獲18分，今仗36分鐘得30分，18次起手中11球，三分球4射中3，同獲卡爾大讚，「古明加打出生涯最佳其中一仗，看到他的表現實在很好，你可看到他在陣中的重要性，尤其是沒有居里的時候。」居里復出前的比賽，古明加有的是機會去證明自己。

NBA季後賽︱勇士能否及時找到居里缺陣下的贏波方程式？（路透社）

塞爾特人奪關鍵勝仗

主將泰譚（Jayson Tatum）被凍結下，主場吃下兩連敗的塞爾特人，Game 3作客紐約終於沒有浪費領先優勢。今場塞爾特人眾將起手回順，半場已經以71：46拋離25分，第3節完結續以96：70領放，紐約人未能再演反勝戲碼，塞爾特人以115：93追回一場，場數仍落後1：2，但這支上屆總冠軍總算避過陷入出局邊緣的尷尬。

塞爾特人今場5人得分達雙位數，泰譚20射8中，依然未回復最佳水平，至少三分線上9射有5球命中，較對上兩場大為改善。他取得22分，另加9籃板和7次助攻。