田徑︱港將連番捷報曾曉彤鍾慧欣台北摘銅　祈尊康跳高韓國奪銀

香港田徑代表馬不停蹄，繼早前一行37人出戰亞洲田徑錦標賽，今周兵分兩路，出戰在台北上演的臺灣國際田徑公開賽和醴泉舉行的韓國田徑公開賽，師承陳家豪、姚潔貞的曾曉彤，在前者的女子1500米決賽跑出個人最佳成績（PB）4分34.92秒摘下銅牌，鍾慧欣獲女子跳高銅牌，祈尊康（Michael Kennelly）則在韓國獲得男子跳高銀牌。



曾曉彤在臺灣國際田徑公開賽1500米獲銅牌。（田總Facebook）

曾曉彤同日連戰1500米及3000米障礙賽

港隊派出多位成員，出戰一連兩日的臺灣國際田徑公開賽，曾曉彤周六先在下午4時55分出戰女子1500米決賽。今場賽事有位高手參賽，剛在亞錦賽獲得800米銅牌、1500米銀牌的印度22歲選手普迦（POOJA）實力超凡，跑出4分11.63秒打破賽事紀錄奪冠，但距離她的PB還差超過兩秒。

朝鮮選手全秀晶以4分28.03秒獲亞軍，曾曉彤跑出4分34.92秒的個人最佳成績，以0.34秒力壓台灣主場跑手陳潔安獲得銅牌。曾曉彤之後在晚上7時55分出戰女子3000米障礙決賽，韓國選手曹夏林10分12.15秒勝出，曾曉彤戰畢一場1500米後，仍能以11分08.44秒獲得第4名。

印度22歲選手普迦（POOJA）剛在亞錦賽獲得800米銅牌、1500米銀牌，她在1500米決賽跑出4分11.63秒打破賽事紀錄奪冠。（田總Facebook）

女子100米欄決賽戰情超級精彩

多位港將亦有參賽，呂麗瑤參賽的女子100米跨欄星光熠熠，連續兩屆亞錦賽封后兼亞運銀牌得主印度欄后耶拉芝（Jyothi Yarraji）、日本名將寺田明日香和另一日本選手清山千里的PB都在13秒內。

今場決賽相當精彩，第5線道出場的耶拉芝，被兩位日本選手一左一右夾在中間，第6線的寺田明日香一路領放，耶拉芝在頭9個欄一直落後，直到第10個欄終於追上，並在末段衝刺施展強大爆炸力以12.99秒勝出，寺田明日香成績13.04秒，清山千里13.10秒分獲亞、季。台灣「跨欄甜心」張博雅以13.33秒得第6，兩位港將呂麗瑤、盛楚殷分別以13.52秒和13.89秒列第7、8名。男子110米欄廖曉朗以小組第3晉身決賽，以13.86秒獲得第5名。

女子100米陳佩琦、李巧怡、梁筠宜3人參賽，陳佩琦初賽跑出11.8秒小組第2名晉級，決賽跑出更快的11.77秒獲第7名。

鍾慧欣在臺灣國際田徑公開賽獲跳高銅牌。（田總Facebook）

鍾慧欣女子跳高奪銅牌

次日賽事港隊再傳捷報，鍾慧欣在女子跳高決賽跳出1.8米獲得一面銅牌。澳洲選手哈里森（Alexandra HARRISON）以1.86米封后，鍾慧欣雖與泰國選手通宗普努（Thanlada THONGCHOMPHUNUT）同樣跳出1.8米，但由於泰國選手在1.8米一跳過關，鍾慧欣第3跳才順利達陣，因此亞軍由泰國選手獲得。另一港將鄧伊程未能發揮水準以1.65米得第11名。

陳銘泰在男子跳遠決賽以7.29米獲第7名，許懷熙在男子標槍決賽擲出59.58米得第10名。

祈尊康（左）在男子跳高決賽以2.05米摘下銀牌。（田總Facebook）

祈尊康韓國田徑公開賽跳高奪銀

另一邊廂，同樣是一連兩日的韓國田徑公開賽，祈尊康（Michael Kennelly）在男子跳高決賽以2.05米摘下銀牌。陳庭方、石錦程出戰男子100米，陳庭方初賽以10.69秒獲小組第3名晉級，決賽跑出 10.67秒獲第7名。