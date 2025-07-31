香港大球場未來發展尚未有定案　霍啟剛冀保留舉辦中型賽事能力

立法會議員霍啟剛周三（7月30日）在立法會會議上就香港大球場的營運及發展，向政府提出5個問題，包括大球場過去三年開支及收入、使用率、未來改建規模及長遠發展方向和定位，文化體育及旅遊局局長羅淑佩以書面逐一回覆，但現階段似乎尚未有明確定案。



香港大球場。（資料圖片／廖雁雄攝）

霍啟剛在提問中指出，「香港大球場（大球場）是本港少數符合亞洲足球協會所訂立運動場規章標準的場地之一，可支持舉辦該協會認可的國際賽事。《行政長官2024年施政報告》提出，會重新檢視大球場改建計劃，確保啟德體育園和大球場發揮協同效應。有意見認為，大球場內部設施及周邊配套完整，具備支持體育產業化發展的潛力，可進一步彌補專業體育空間不足的問題。」

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛。（直播截圖）

關於大球場的營運及發展，他向政府提問：

（一）過去三年大球場的營運人手開支，以及維修和保養設施（例如草地、跑道、田徑設施，以及其他配套設施）的相關支出為何，並按項目以表列出分項資料；

根據政府回覆，香港大球場過去三年的人手開支和運作開支介乎5722萬至6211萬元，當中主要部分為運作開支，每年約4000多萬，一半為草地及設施維修保養，另一半為電費、煤氣費、租用服務及專業費用、行政、通訊等各項雜費；人手開支則約1500萬至1700多萬。

（二）據悉除了運動場設施外，大球場內有50間行政人員廂房，亦有十數間餐廳、酒廊及酒吧，以及停車場、會議室和辦公室等設施，過去三年每年大球場各項設施的收入情況為何，包括場地及設施租金（例如出租場地供運動訓練、活動及賽事用途，以及廂房租賃）、餐飲及零售服務收入，以及導賞服務收入等）；

政府回覆，香港大球場過去三年的收入，分別為2022/23年度的2189萬，2023/24年度的4733萬，及2024/25年度的3739萬，當中絕大多數來自場地及設施租金收入，至於餐飲及零售服務、導賞服務，及包括停車場、廣告及設施拍攝外景等在內其他收入只佔小數，並特別提及在2019冠狀病毒病疫情期間，香港的社交距離措施維持至2022年12月底，香港大球場在該年度收入因而減少。

（三）過去三年（i）大球場的使用率，以及（ii）在大球場舉辦的活動的以下資料：舉辦日期、入場人數、活動規模、活動類型（例如足球賽事或社區活動）及場地租用者類別（例如體育機構、社區團體或商業機構等）（以表列出）；

對於這個問題，政府並未逐一回應，僅列出過去三年分別有11、15及13場球類活動，及5、2及3場其他活動，活動總數分別為16、17及16場。

（四）鑑於政府早年曾提出改建大球場，以將其轉型為公眾運動場並將座位數目縮減至9 000個，但社會有意見認為政府應保留大球場現時的規模及進一步將其發展為體育賽事專門場地，以配合發展體育專業化和產業化的需要，並應全面評估區內實際體育設施需求後才再作規劃，政府有否系統性分析區內同類型運動場及體育設施的具體數據（例如使用率），以對大球場的改建方案及有關需求進行有效評估；

對此政府回應指，「政府過去曾初步考慮在啟德體育園建成後將香港大球場改建為公眾運動場用途。因應啟德體育園即將落成啓用，政府於2024年《施政報告》提出重新檢視香港大球場改建計劃。文化體育及旅遊局（文體旅局）會參考啟德體育園的運作以及其他體育設施的需求及營運情況作進一步評估，以制訂香港大球場未來的定位及長遠發展方向，務求與相關體育設施優勢互補，發揮更好的協同效應。」

「香港大球場目前仍繼續發揮其作為主要大型活動場地的角色；在2025年香港大球場已／將會舉行多場大型體育盛事，包括今年5月中國香港足球代表隊對曼聯的表演賽、上周『香港足球盛會2025』AC米蘭的公開訓練，以及將於今年8月舉行的沙特超級盃。我們對任何善用香港大球場的建議持開放態度。」

（五）鑑於康樂及文化事務署（康文署）早前公布經改革的表演場地使用政策及措施，以為表演場地作更明確定位，並促進表演藝術的多元化、專業化、產業化及盛事化發展，當局會否參考有關做法，考慮就體育專業化和產業化發展提出改革方向，包括因應體育政策目標而重新調整大球場的定位，並全面檢討康文署營運大球場的成效，從而減輕政府財政壓力？

政府回應指，「今年3月開幕的啟德體育園提供多個具備先進設施的國際級場地，為體育盛事化和精英化提供優厚的條件和龐大的機遇。開幕5個月以來，多項大型國際級體育盛事已在啟德體育園上演，包括香港國際七人欖球賽、世界女排聯賽香港2025和正在舉行的『香港足球盛會2025』等。」

「文體旅局會密切留意啟德體育園開幕後各個體育場地設施的使用情況，適當地檢討各個設施的定位，充分利用各場地的獨特優勢舉辦不同類型國際及本地賽事，發揮最佳的協同效應，以提升市民對體育的興趣和拓展熱愛體育的觀眾群，以及在配合體育普及化和精英化發展的同時，推動體育盛事化和產業化的發展。在制訂香港大球場未來的定位及長遠發展時，政府亦會審視其營運成效，以更好發揮大球場在推動體育發展的角色。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前到啟德體育園觀賞利物浦對AC米蘭的友誼賽，與足總主席霍啟山言談甚歡。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩在書面回覆中提到，「政府一直致力推動體育發展，積極以多管齊下的模式落實普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五大政策目標。不同的大型體育基建和場地，包括香港大球場和剛於今年3月1日正式啓用的啟德體育園，對政府繼續發展體育產業和主場經濟至為重要。政府在2024年《施政報告》中提出會充分利用不同場地主辦大型國際賽事，為體育產業的長遠發展創造有利條件，確保香港大球場、啟德體育園和其他場地發揮協同效應，以善用香港不同的場地推動體育以至盛事經濟的發展。」

從政府上述回應可見，對於大球場的未來的定位及長遠發展方向，現階段似乎尚有有定案。霍啟剛在分享政府回應時亦提及，「希望政府可以實行『有為政府加高效市場』以『產業化+盛事化』思維規劃大球場未來定位，保留其舉辦中型賽事能力，並透過市場化改革，為發展盛事經濟提供支撐，與啟德體育園主場館形成階梯及錯位發展；同時亦需要強化場內、場外的配套，才能真正發揮香港大球場價值。」