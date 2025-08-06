排球︱朱婷會否戰全運成熱話　河南女排確認喜訊　或與妹妹齊登場

2025全運會11月展開，女排作為一大熱門項目，近日內地掀起一個熱門話題：到底朱婷會否參加全運會？

內媒和網民熱烈討論，河南女排近日確認喜訊，而且朱婷有機會跟妹妹朱佳薈聯手「喜上加喜」。



朱婷去年加盟科內利亞諾，贏盡各項錦標。（Getty Images）

全運會與意甲女排聯賽「撞期」

中國女排名將朱婷，自巴黎奧運後淡出國家隊，並未參加今年世界女排聯賽（VNL）。她自去年加盟女排界「銀河艦隊」科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano）後逐漸回勇，橫掃各大賽事錦標，早前已跟球會續約一年，合約至2026年屆滿。

新一屆全運會在今年11月上演，當時正值女排意甲聯賽的高峰期，出乎意料地河南女排近日確認朱婷將會參賽，而較朱婷年幼12年的妹妹朱佳薈亦在名單中，有機會姊妹同場。

中國排協官網月前公布的全運會成年組名單，朱婷及她的妹妹朱佳薈均在河南女排大名單之中。

河南女排「官宣」朱婷參賽 勢與妹妹聯手出場

意甲女排賽季今年10月展開，直到明年2月共有26場常規賽，單是11月便有8場比賽，而在澳門舉行的全運會女排賽事，11月7日至19日期間在澳門威尼斯人綜藝館及澳門東亞運動會體育館上演，兩者剛好撞期。因此近日內地不少網民均在談論：到底朱婷會否出戰全運？

根據中國排協官網月前公布的全運會成年組名單，朱婷及她的妹妹朱佳薈均在河南女排大名單之中。全運會倒數100天，河南體育局最近發布影片中，朱婷以河南女排運動員身份亮相，為全運會打氣。而河南女排官方近日亦已證實，朱婷將參加今年全運會。

朱婷現年31歲，妹妹朱佳薈較她細12年，她一直對這個幼妹愛護有加，朱佳薈的排球水平遠不及姊姊，早前獲保送到浙江大學，換言之她不會向職業排球路上發展，只會留在學界打球，因此今次很可能是兩姊妹唯一同場的機會。

朱婷的妹妹朱佳薈。（微博）

料獲科內利亞諾再次放行

為何朱婷跟科內利亞諾有合約在身的情況下，能夠參加全運會？翻查去年巴黎奧運後，朱婷亦是回國休息一段時間，才到科內報到，當時球季已經展開。

事實上，科內利亞諾陣中人才鼎盛，而11月球季才剛剛開始不久，尚未有太重要的比賽，假如朱婷與球會商議好，以她的巨星地位，讓她延遲至全運會後才歸隊亦不足為奇。