世界桌球大獎賽｜傅家俊分析中國球手雄霸球壇現象：他們犧牲好大

今年世界桌球大獎賽（World Grand Prix）中國球手表現出眾，10人參賽，9位首圈過關晉身16強，當中6人打入8強，均為紀錄，決賽亦由趙心童、張安達兩位中國球手對陣。傅家俊（Marco）直言這現象已發生得較他想像中遲數年，而中國球手跟世界頂級球手的水平亦愈來愈接近。對於香港看似沒有「傅家俊」接班人，Marco認為要由基層做起，由學校層面開始推廣桌球運動。

傅家俊認為香港參與桌球運動人數不足，要由學校層面開始推廣桌球運動。（夏家朗攝）

傅家俊：「中國球手近4、5年進步好快，學嘢好快」

世界桌球大獎賽由世界排名前32位球手參賽，中國有10位球手置身其中，已是實力的證明。傅家俊在英國與一眾中國球手在同一個地方練習、打球，跟各人熟稔，日前肖國棟在比賽後特別多謝Marco與丁俊暉兩位前輩，為他們開啟一條道路。

談到今 次多位中國球手的出色手表現，傅家俊指此現象其實已較他預計遲了數年，「中國球手近4、5年進步好快，佢哋學嘢好快。肖國棟、張安達之前在（世界排名）40、50之間好多年，一衝破到之後，就能夠一路上。」36歲的肖國棟目前已升至世排名第10，張家達則排第23。

亨特利和傅家俊兩大球手夥拍小球員打表演賽。（夏家朗攝）

「他們肯付出，打波的人數多，出現頂級球手的機會自然更大」

中國成為桌球壇前列球手新血的主要來源，傅家俊分析，「他們刻苦訓練，全部中國球手都去英國練習和比賽，犧牲好大。他們肯付出，肯努力，打波的人數多，出現頂級球手的機會自然更大」，並指出代表人物丁俊暉對中國桌球的貢獻很大。

應屆世界冠軍兼今次打入決賽的趙心童，自言與世界頂級球手仍有距離，傅家俊亦認同，惟指出中國球手已經追得愈來愈近，「技術已經差不多，主要是關鍵時刻打球時的掌握，外國球手勝在經驗較豐富。」

香港桌球界欠接班人 傅家俊：須做好學校推廣

香港繼Ｍarco及吳安儀後，桌球似乎遲遲未有另一位世界級球手，Ｍarco覺得是由於「打波的年輕人太少，好難找到好出色的球員」，直指桌球運動需由最底層做起，搞好兒童培訓，關鍵是「入學校」，「香港欠缺適合小朋友打波的場地，因此必須做好在學校的推廣，有其他運動入學校做得更加好」，桌球運動亦必須從學校入手。